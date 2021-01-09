Что нельзя делать 10 января: праздники, приметы на Рождественский мясоед и именинники

10 января православная церковь отмечает День памяти 20 000 мучеников, по народному календарю празднуется Домочадцев день или Рождественский Мясоед. В мире – День черного шоколада.

В эту дату существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 10 января, читайте в материале OBOZREVATEL.

10 января именины празднуют: Александр, Аркадий, Давид, Иосиф, Леонид, Николай, Петр, Симон, Яков.

День памяти 20 000 мучеников

10 января христиане восточного обряда отмечают память 20 000 святых мучеников, среди которых известны Гликерий, Зинон, Феофил, Дорофей, Мардоний, Мигдоний, Индис, Горгоний, Петр, Евфимий, Секунд, Никострат, Агафия, Домна, Феофила, Антония и другие.

День памяти 20000 мучеников. NewsUA

По приказу императора Максимиана в начале 4 века началось разрушение христианских храмов, сожжение богослужебных книг и лишение всех христиан гражданских прав и должностей. В праздник Рождества Христова 302 года, когда в Никомидийской соборной церкви собралось около 20 тысяч христиан, император послал в храм глашатая, который передал его повеление всем христианам выйти из церкви и принести жертву идолам. В противном случае он угрожал сжечь храм вместе с молящимися. Однако, все присутствовавшие отказались поклониться идолам. Тогда мучители подожгли церковь, и все 20 тысяч молящихся скончались в огне.

Рождественский Мясоед или Домочадцев день

Мясоед не был праздничным днем, дата обозначала длительный период определенного образа жизни православного верующего – времени, когда в пищу можно употреблять мясо. Кроме религиозных мотивов, это было связано также с тем, что в первые дни января было принято забивать скотину. Следовательно, на столе появлялось мясо – в первую очередь, свинина. Однако это не отменяло еженедельный пост по средам и пятницам.

Рождественский мясоед: что это за праздник. Pixabay

В это время начиналась пора свадеб. В Мясоед, семьи молодых могли накрыть богатый стол для гостей. Мясоед называли также Домочадцевым днем. Вся семья собиралась в доме: сообща выполняли работы по хозяйству, вместе садились за стол. Этот день напоминал о том, что семейное согласие – самое дорогое, что может быть у человека.

День черного шоколада

10 января отмечают Всемирный день черного шоколада. Первыми шоколад научились делать ацтеки, которые называли его "пищей богов". Испанские конкистадоры окрестили лакомство "черным золотом" и ели их для укрепления выносливости. В средневековье потребление шоколада в Европе было доступно только аристократам.

День черного шоколада в мире. Pixabay

Приметы на 10 января

Если 10 января бушует вьюга и мороз – лето будет холодным.

Снег липнет к ладоням – стоит ждать тепла.

Северный ветер принесет с собой холод и стужу.

Соль отсырела – к ненастью.

Кошка спит весь день – к потеплению.

Обильный снег обещает оттепель.

Что нельзя делать 10 января

Нельзя пришивать пуговицы – иначе не избавитесь от старых проблем.

Нельзя ругаться и ссориться друг с другом.

Не стоит выбрасывать остатки пищи со стола, лучше покормите ими животных.

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