Что нельзя делать 10 января: праздники, приметы на Рождественский мясоед и именинники

10 января православная церковь отмечает День памяти 20 000 мучеников, по народному календарю празднуется Домочадцев день или Рождественский Мясоед. В мире – День черного шоколада.

В эту дату существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 10 января, читайте в материале OBOZREVATEL.

10 января именины празднуют: Александр, Аркадий, Давид, Иосиф, Леонид, Николай, Петр, Симон, Яков.

10 января христиане восточного обряда отмечают память 20 000 святых мучеников, среди которых известны Гликерий, Зинон, Феофил, Дорофей, Мардоний, Мигдоний, Индис, Горгоний, Петр, Евфимий, Секунд, Никострат, Агафия, Домна, Феофила, Антония и другие.

По приказу императора Максимиана в начале 4 века началось разрушение христианских храмов, сожжение богослужебных книг и лишение всех христиан гражданских прав и должностей. В праздник Рождества Христова 302 года, когда в Никомидийской соборной церкви собралось около 20 тысяч христиан, император послал в храм глашатая, который передал его повеление всем христианам выйти из церкви и принести жертву идолам. В противном случае он угрожал сжечь храм вместе с молящимися. Однако, все присутствовавшие отказались поклониться идолам. Тогда мучители подожгли церковь, и все 20 тысяч молящихся скончались в огне.

Мясоед не был праздничным днем, дата обозначала длительный период определенного образа жизни православного верующего – времени, когда в пищу можно употреблять мясо. Кроме религиозных мотивов, это было связано также с тем, что в первые дни января было принято забивать скотину. Следовательно, на столе появлялось мясо – в первую очередь, свинина. Однако это не отменяло еженедельный пост по средам и пятницам.

В это время начиналась пора свадеб. В Мясоед, семьи молодых могли накрыть богатый стол для гостей. Мясоед называли также Домочадцевым днем. Вся семья собиралась в доме: сообща выполняли работы по хозяйству, вместе садились за стол. Этот день напоминал о том, что семейное согласие – самое дорогое, что может быть у человека.

10 января отмечают Всемирный день черного шоколада. Первыми шоколад научились делать ацтеки, которые называли его "пищей богов". Испанские конкистадоры окрестили лакомство "черным золотом" и ели их для укрепления выносливости. В средневековье потребление шоколада в Европе было доступно только аристократам.

Если 10 января бушует вьюга и мороз – лето будет холодным.

Снег липнет к ладоням – стоит ждать тепла.

Северный ветер принесет с собой холод и стужу.

Соль отсырела – к ненастью.

Кошка спит весь день – к потеплению.

Обильный снег обещает оттепель.

Нельзя пришивать пуговицы – иначе не избавитесь от старых проблем.

Нельзя ругаться и ссориться друг с другом.

Не стоит выбрасывать остатки пищи со стола, лучше покормите ими животных.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие праздники отмечаются в январе 2021 года: церковный календарь.