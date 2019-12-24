Что надеть на Новый Год Крысы: астролог перечислила правила

Астролог Эфа Форина порекомендовала надеть в новогоднюю ночь 2020 года новую одежду.

"Ваш наряд должен быть новым. Любимые прошлогодние платья и костюмы оставьте для более подходящего случая, ведь год Крысы начинает новый жизненный цикл", – рассказала она в блоге OBOZREVATEL.

Она уточнила, что новой должна быть абсолютно вся одежда, включая белье. По словам астролога, цвет, в котором нужно встречать Новый год Крысы – "светлый с яркими вкраплениями". В наряде должен присутствовать металлический аксессуар – тоже совершенно новый.

Новогодний наряд в год Крысы должен быть абсолютно новым

Эфа Форина также рассказала, что длина новогоднего платья имеет большое значение. Если платье пышное и с массивными украшениями, оно привлечет денежную удачу. Туники и сарафаны будут привлекать в жизнь любовь, а строгие платья и элегантные костюмы – карьерные достижения. "Не забывайте, что ваш образ и настроение должны быть блистательными", – предупредила астролог.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Эфа Форина сообщила, что следует повесить на новогоднюю ёлку, чтобы год Белой Крысы был удачным. В частности, она порекомендовала повесить конфеты, мандарины и денежные купюры.

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