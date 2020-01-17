Что мужчины считают непривлекательным в женщинах: топ-7 вещей

Некоторые мужчины так же разборчивы, как и женщины, и видят все ошибки, которые женщины иногда допускают в уходе за своим внешним видом.

Так, существуют определенные вещи, которые большинство мужчин не только не считают привлекательными, но и способны оттолкнуть их. Подробнее расскажет OBOZREVATEL.

1. Неухоженная кожа

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Мужчины в восторге от сияющей кожи – жирное лицо и сухие потрескавшиеся губы могут оттолкнуть вашего мужа. Как бы вы ни были заняты, старайтесь не пренебрегать средствами ухода для лица и тела.

2. Перебор с макияжем

SM News

Макияж призван сделать женщину красивее, но когда его слишком много, это сразу бросается в глаза. Старайтесь не злоупотреблять тональным кремом, используя нужное количество. Иначе будете выглядеть так, как будто вы надели маску.

3. Повышенная волосистость

fitness-live.ru

Вряд ли какому-то мужчине понравится излишняя волосистость на теле его возлюбленной. И хотя он не бросит вас из-за этого, постарайтесь не откладывать сеансы эпиляции.

4. Слипшиеся от туши ресницы

makiyazhglaz.com

Дешевая некачественная тушь или слишком большое ее количество могут привести к эффекту слипшихся ресниц, когда они прилипают друг к другу и выглядит это достаточно заметно. Лучше использовать тушь проверенного бренда, чтобы ресницы выглядели аккуратно и привлекательно в глазах вашего мужчины.

5. Неприятный запах изо рта

stomatology.com.ua

Как и женщинам, мужчинам тоже не кажется привлекательным отсутствие гигиены полости рта. Если у вас желтые зубы или несвежее дыхание, это вряд ли понравится вашему супругу.

6. Проверка мейк-апа перед публикой

"Домашний Очаг"

Вашему супругу будет приятно, что его жена выглядит интересной и симпатичной, но едва ли ему понравится, если она перед его друзьями будет смотреться в зеркало каждых пять минут. Лучше отойти в уборную и наедине поправить макияж, если чувствуете в этом необходимость.

7. Избыток парфюма

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Хотя мужчины и любят парфюм, с ним тоже следует быть осторожной. Капельки любимых духов на шее и на запястье будет достаточно для того, чтобы очаровать вашего мужчину.

Напомним, ранее OBOZREVATEL назвал топ-3 мужские вещи, которые отпугивают женщин: иногда парень одет так, словно он скупался в женском магазине.

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