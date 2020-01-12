Васильев день: что можно и нельзя делать 14 января

14 января, по юлианскому календарю наступает первый день нового года, тогда же люди отмечают и день Василия Великого – покровителя земледелия, философа и богослова.

Что можно делать в этот день и чего нельзя, а также какие приметы характерны для этого дня, читайте в нашем материале.

Кому покровительствует св. Василий?

Учитель церкви Василия Великий традиционно считается покровителем свиней и свиноводства.

Легенды говорят всякое, наука же утверждает, что истина скрыта в наставлениях святого: “28. Сие же достойным смеха мне представилось, что некто обещал воздерживаться от свиного мяса. Поэтому благоволи поучать таковых, чтобы воздерживались от нерассудительных зароков и обетов, и допусти употребление вещей непогрешительных. Ибо никакое же создание Божие достойно отвращения, со благодарением принимаемое (1 Тим. 4:4). Посему, как обет достоин смеха, то и воздержание не нужно.”

Это правило пришлось народу по душе и Василия стали считать покровителем свиней. Впоследствии традицию обобщили, поэтому в этот день принято молиться за всех домашних животных.

Как празднуют день Василия?

14 января, первый день Старого Нового года — веселый праздник, с угощениями, щедрованиями, изобилием на столах, где обязательный атрибут — свиная голова.

На столе также должна быть щедрая кутья — сладкая каша с изюмом, медом, орехами, курагой.

Верные приметы на Василия

Хозяйки на Василия особенно бережно доставали горшки с кутьей из печей, чтобы не дай бог не треснул, иначе жди несчастья.

Если кутья получилась особенно вкусной, следовало в этот год ожидать в доме свадьбы и рождения детей. А если кутья горчила, то дурных новостей.

Удавшуюся кашу съедали до последней ложки, а горчившую, выбрасывали в прорубь, чтоб отвести от дома беду.

Считалось также что:

Растущая луна в ночь на 14 января — к грядущему половодью весной.

Если утром сыпал снежок, значит, весна будет поздней, а вторая половина зимы — снежной.

Ветер с Севера в этот день означал холодное лето, с Запада — с бурями и грозами, с Востока — жару, засуху, а если ветер с Юга — будет обычный год.

Родившиеся на Василия дети должны быть богатыми и удачливыми. Оберег именников — яшма, которую нужно носить не снимая.

В этот день запрещалось ругаться, сквернословить, думать о плохом и вспоминать старые обиды, иначе весь год проведешь так. Это же правило касалось и любителей брать в долг: “Возьмешь на Василия в долг, весь год будешь должен.”

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине также 14 января отмечают Старый Новый год. Это дата празднования Нового года по юлианскому календарю, который использовали ранее.

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