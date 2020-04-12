Что говорить на Вербное воскресенье: главные секреты
За неделю до Пасхи, 12 апреля, православные христиане отмечают Вербное воскресенье.
В этот день верующие ходили в церковь, чтобы помолиться и освятить ветки вербы, срезанные накануне до рассвета.
Освятив вербу, хозяин возвращался в дом и легонько ударял всех домочадцев, приговаривая:
"Не я бью, верба бьет,
Пасха не далечко, красное яечко!"
Освященную вербу вешали возле икон и верили, что это приносит здоровье и достаток.
В Вербное воскресенье делали приворот на вербу. Для этого нужно сломать веточку и сказать:
"До тех пор, пока верба за иконой лежать будет, до тех пор меня муж не разлюбит, не забудет".
Ветки вербы запрещено выбрасывать, даже если они завянут. Их можно только сжечь.
В условиях карантина из-за коронавируса церкви в Украине не закроют, однако массовые и религиозные мероприятия запрещены. Власти призвали украинцев оставаться дома.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, чего категорически нельзя делать в Вербное воскресенье.