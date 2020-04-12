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12 апреля • обновлено в 10:06
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Что говорить на Вербное воскресенье: главные секреты

4.4т
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За неделю до Пасхи, 12 апреля, православные христиане отмечают Вербное воскресенье.

В этот день верующие ходили в церковь, чтобы помолиться и освятить ветки вербы, срезанные накануне до рассвета.

Вербное воскресенье

Вербное воскресенье

  • Освятив вербу, хозяин возвращался в дом и легонько ударял всех домочадцев, приговаривая:

"Не я бью, верба бьет,

Пасха не далечко, красное яечко!"

  • Освященную вербу вешали возле икон и верили, что это приносит здоровье и достаток.

  • В Вербное воскресенье делали приворот на вербу. Для этого нужно сломать веточку и сказать:

"До тех пор, пока верба за иконой лежать будет, до тех пор меня муж не разлюбит, не забудет".

  • Ветки вербы запрещено выбрасывать, даже если они завянут. Их можно только сжечь.

В условиях карантина из-за коронавируса церкви в Украине не закроют, однако массовые и религиозные мероприятия запрещены. Власти призвали украинцев оставаться дома.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, чего категорически нельзя делать в Вербное воскресенье.

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Место
Украина
Теги
традиции религия
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