Чистый четверг 2020: красивые открытки, стихи и видео с поздравлениями

16 апреля в 2020 году православные христиане отмечают Чистый четверг, или Великий четверг.

В этот четверг перед Пасхой принято наводить чистоту в доме, купаться, печь куличи, красить яйца и готовить другие праздничные блюда к празднику. Как поздравить с Чистым четвергом: OBOZREVATEL предлагает лучшие стихи, открытки и видео с поздравлениями.

Чистый четверг 2020: поздравления с праздником maximum.fm

Чистый четверг 2020: поздравления в стихах и прозе

Вітаю з Чистим Четвергом!

Бажаю всім змести печалі,

Хай буде радісно кругом,

Хвороби й біди йдуть подалі.

Хай небо нас усіх простить

Й очистить душі променисто.

Молитва у серцях бринить

Прекрасним Божим благовістом.

***

Чистый четверг 2020: открытки otkritkiok.ru

С самым Чистым четвергом!

Пусть тепло приходит в дом,

В сердце будет доброта,

Мир, покой и чистота.

Пусть в душе живёт уют,

Небеса любовь пошлют,

Каждый шаг благословят

И мечты осуществят!

***

Чистый четверг 2020: открытки maximum.fm

Водою джерельною, чистою,

Прозорою, наче сріблистою,

Змиваю все темне, нечистеє,

Щоб серце зігрілось розхристане.

У Чистий Четвер помолімося

І паскою благословімося,

Щоб радість приходила світлая,

Як гілка черешні розквітлая.

***

Чистый четверг 2020: открытки otkritkiok.ru

В Чистый четверг хочу от души пожелать чистоты мыслей, чувств, любви и счастья. Пусть из дома прочь уйдут печали, пусть из сердца вон вырвется грусть, пусть в твоей жизни не будет больше места для пятен из обид и скверных слов, пусть этот день подарит добрую надежду и удачу.

Чистый четверг: открытки с поздравлениями

Чистый четверг 2020: открытки maximum.fm

Чистый четверг 2020: открытки otkritkiok.ru

Чистый четверг 2020: открытки maximum.fm

Чистый четверг 2020: открытки otkritkiok.ru

Чистый четверг 2020: открытки maximum.fm

Чистый четверг 2020: открытки otkritkiok.ru

Чистый четверг 2020: видео

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что обязательно нужно сделать перед Пасхой в Чистый четверг 2020.

По материалам: pozdravok.ru, unian.ua.

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