Чистый четверг 2020: красивые открытки, стихи и видео с поздравлениями

16 апреля в 2020 году православные христиане отмечают Чистый четверг, или Великий четверг.
В этот четверг перед Пасхой принято наводить чистоту в доме, купаться, печь куличи, красить яйца и готовить другие праздничные блюда к празднику. Как поздравить с Чистым четвергом: OBOZREVATEL предлагает лучшие стихи, открытки и видео с поздравлениями.
Чистый четверг 2020: поздравления с праздником
maximum.fm
Чистый четверг 2020: поздравления в стихах и прозе
Вітаю з Чистим Четвергом!
Бажаю всім змести печалі,
Хай буде радісно кругом,
Хвороби й біди йдуть подалі.
Хай небо нас усіх простить
Й очистить душі променисто.
Молитва у серцях бринить
Прекрасним Божим благовістом.
***
Чистый четверг 2020: открытки
otkritkiok.ru
С самым Чистым четвергом!
Пусть тепло приходит в дом,
В сердце будет доброта,
Мир, покой и чистота.
Пусть в душе живёт уют,
Небеса любовь пошлют,
Каждый шаг благословят
И мечты осуществят!
***
Чистый четверг 2020: открытки
maximum.fm
Водою джерельною, чистою,
Прозорою, наче сріблистою,
Змиваю все темне, нечистеє,
Щоб серце зігрілось розхристане.
У Чистий Четвер помолімося
І паскою благословімося,
Щоб радість приходила світлая,
Як гілка черешні розквітлая.
***
Чистый четверг 2020: открытки
otkritkiok.ru
В Чистый четверг хочу от души пожелать чистоты мыслей, чувств, любви и счастья. Пусть из дома прочь уйдут печали, пусть из сердца вон вырвется грусть, пусть в твоей жизни не будет больше места для пятен из обид и скверных слов, пусть этот день подарит добрую надежду и удачу.
Чистый четверг: открытки с поздравлениями
Чистый четверг 2020: открытки
maximum.fm
Чистый четверг 2020: открытки
otkritkiok.ru
Чистый четверг 2020: открытки
maximum.fm
Чистый четверг 2020: открытки
otkritkiok.ru
Чистый четверг 2020: открытки
maximum.fm
Чистый четверг 2020: открытки
otkritkiok.ru
Чистый четверг 2020: видео
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что обязательно нужно сделать перед Пасхой в Чистый четверг 2020.
По материалам: pozdravok.ru, unian.ua.
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