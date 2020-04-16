Чистый четверг 2020: что обязательно нужно сделать перед Пасхой

Чистый четверг, или Великий четверг, отмечается в четверг перед Пасхой, в 2020 году он выпадает на 16 апреля.

В этот день христиане традиционно вспоминают Тайную Вечерю Иисуса Христа с 12 апостолами, на которой Спаситель установил таинство Евхаристии и совершил омовение ног учеников, а также молитву Сына Божьего в Гефсиманском саду и предательство Иуды. О том, что обязательно нужно сделать в Чистый четверг и что категорически под запретом, рассказывает OBOZREVATEL.

"Тайная вечеря". Фреска Леонардо да Винчи, 1495-1497 wikipedia.org

Что нужно сделать в Чистый четверг: традиции

С утра в Чистый четверг в православных храмах проводится литургия Василия Великого, освящают миро, после литургии проводится обряд умовения ног, напоминающий о том, что Христос на Тайной вечере умыл ноги апостолам. Этот обряд проводится в кафедральных соборах, где архиерей омывает ноги 12 священникам, а также в некоторых монастырях.

Православные в Чистый четверг исповедуются в грехах и причащаются в церквях. Вечером в храмах проводится служба с чтением 12 Евангелий. Верующие в церкви стоят с зажженными свечами в руках.

Православные в Чистый четверг исповедуются и причащаются Pixabay

По народной традиции в Великий четверг принято наводить порядок и украшать свой дом, печь куличи, красить яйца, готовить праздничные блюда к Пасхе, купаться (отсюда и название "Чистый четверг").

В Чистый четверг по обычаю следует встать до восхода солнца и искупаться. Считается, что вода в Чистый четверг смывает грязь с тела и грехи с души, благотворно влияет на состояние духа.

Причем умываться нужно "из серебра" – для этого необходимо бросить любую вещь из серебра в воду и умыться. Издавна считалось, что такие обряды сохраняют здоровье и красоту христиан.

Чистый четверг: традиции Pinterest

Хозяйки в этот день убирают дом, стирают, выбрасывая все ненужное, моют иконы. По поверью, грязную воду после уборки нельзя выливать в пределах дома, поскольку это может негативно повлиять на дальнейшую жизнь семьи. Лучше вылить там, где ничего не растет, например, в камни или на дорогу. После наведения порядка зажигают лампадки и свечи.

Кроме того, в Великий четверг существует традиция готовить четверговую, или "черную" соль. После купания каждый член семьи должен бросить горсть соли в горшок, чтобы она стала оберегом дома на будущий год.

В Чистый четверг принято печь куличи и красить яйца Pixabay

Для увеличения целебной силы соль запекали в печи или освящали в церкви. Четверговую соль применяют в качестве приправы к праздничным блюдам, а остаток хранят за иконами и используют как лекарство. Из нее еще делают обереги, которые носят на шее.

Чистый четверг также считается благоприятным днем для стрижки. Говорят, что вместе с обрезанными волосами уходят сглаз и порча.

Что можно есть в Чистый четверг

В Чистый четверг продолжается Великий пост, в этот день верующим разрешается сухоядение – невареная пища растительного происхождения: хлеб, соль, вода, сухофрукты, свежие фрукты и овощи, орехи, мед. От приема алкоголя следует отказаться.

Те, кто серьезно относится к посту и Страстной неделе, утром после умывания, ничего не поев, идут на утреннюю литургию в церковь для исповеди и причастия.

В Чистый четверг продолжается Великий пост: что можно есть Pixabay

Что нельзя делать в Чистый четверг

В Чистый четверг нельзя петь, веселиться, танцевать и гадать.

Также категорически нельзя обижаться, ругаться, злиться, думать о плохом. Считается, что нельзя одалживать деньги или вещи, особенно кухонную утварь, чтобы благополучие не покинуло дом.

В Великий четверг, чтобы не погрязнуть в ссорах, нельзя разводить в доме беспорядок, оставлять посуду немытой, а белье грязным. Также не нужно жалеть, выбрасывая старые вещи.

Что нельзя делать в Чистый четверг Pixabay

Кроме того, до окончания уборки в Чистый четверг нельзя печь куличи, красить яйца и готовить другие праздничные блюда.

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