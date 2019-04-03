Чистый четверг 2019: когда и что нельзя делать

В 2019 году Чистый, или, как его еще называют, Великий четверг отмечают 25 апреля. Это один из главных дней Страстной недели, которая будет перед Пасхой.

Чистый четверг является первым из трех дней, которые еще называют "Большое трехдневие" в христианстве. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что нельзя делать в этот день, а также традиции праздника.

Чистый четверг отмечают в честь того, что Иисус Христос установил Таинство Евхаристии на Тайной Вечере.

Чистый четверг: традиции

Купание

В Чистый четверг принято совершать обряды, которые укрепят семейное благополучие и здоровье всех членов семьи на целый год. Так, этот день следует начать с купания, но сделать это необходимо еще до восхода солнца.

Умыться необходимо "серебряной" водой. Для этого будет достаточно окунуть в емкость с жидкостью что-то сделанное из серебра. Древние поверья говорят о том, что это может сохранить красоту и здоровье.

Также, в Чистый четверг следует обратить внимание на соль. В этот день, ее называют "четверговой" и считают, что она имеет целебную силу. Горсть соли необходимо высыпать в кувшин с водой, поскольку это может послужить оберегом дома.

Чистота в доме

Название дня "Чистый четверг" означает, что следует очистить не только тело, но и жилище. Важным атрибутом этого дня является уборка дома. В Чистый четверг необходимо провести генеральную уборку дома, стирку вещей, уход за приусадебным участком.

Считается, что если на Чистый четверг дома будет грязно, то весь следующий год семья проведет в ссорах. Также, в этот день можно найти утерянные вещи, или даже привлечь суженого.

Еда

В Чистый четверг еще продолжается строгий пост.

Что нельзя делать в этот день

В Чистый четверг нельзя печь пасхальные куличи, красить яйца и готовить другие угощения для пасхального стола, пока дом не будет убран. Начиная с этого дня и до самой Пасхи нельзя отдавать из дома ничего ценного, а также одалживать деньги. Нельзя нарушать пост.

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