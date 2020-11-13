Черная пятница – 2020: в каких магазинах будут большие скидки

Черная пятница уже близко! По традиции – это день масштабных распродаж, скидок и акций, причем – не только в реальных магазинах, но и на интернет-платформах.

OBOZREVATEL собрал главные онлайн-магазины и интернет-платформы, где в Черную пятницу грядут масштабные скидки и акции, которые позволят купить необходимое по выгодным ценам.

Macy’s

Macy’s – один из самых больших интернет-магазинов США, где можно приобрести товары для всей семьи. Прежде всего, магазин предлагает вам большой выбор аксессуаров, сумок, товаров для дома и ювелирную продукцию. Кроме того, Macy’s также является дистрибьютором многих брендовых вещей, на которые часто объявляет сезонные скидки.

Кстати, этот магазин – первый среди интернет-платформ, который начал сортировать одежду по размерам (при этом предоставлять британские бирки и европейские), а также – возвращать деньги, если товар вам не подошел.

Сайт магазина доступен на английском языке, но, если переключить валюту и страну, цены будут отображаться местной валюте и на необходимом языке. Кроме того, Macy’s часто предоставляет промокоды, а если подписаться на рассылку – можно получить 15% скидки на первый заказ. В Черную пятницу скидки в этом магазине достигают 80%.

Macy's mavenroundtable.io

Shopbop & East Dane

В этом магазине вы также сможете выбрать одежду и обувь популярных брендов, в том числе – и люксовых марок. На сайте из 500 позиций около четверти являются эксклюзивом от дизайнеров. Кроме того, в магазине есть отдельный ассортимент мужской одежды, если выбрать эту вкладку, вас перенесет на East Dane – специальный мультибрендовый мужской магазин.

Сайт имеет версию на русском языке, доставку оформляют в более, чем 40 стран. Кроме того, магазин часто открывает специальную "скидочную вкладку", куда переносятся все товары по сниженной цене. В Черную пятницу скидки достигают 70%, но некоторые позиции могут предоставляться в единственном экземпляре.

К слову, у магазина есть бесплатная доставка, но при заказе свыше 100 долларов.

East Dane www.elle.com

Alibaba – второй по популярности китайский интернет-магазин, торговой площадкой пользуются миллионы покупателей и поставщиков из 190 стран мира. Преимущество Alibaba в том, что там часто можно выбрать товары не только в розницу, но и оптом по существенно сниженной цене. Кроме того, в отличие от AliExpress, здесь более корректная форма подбора размеров. Приобрести можно все: от одежды и аксессуаров до бытовой техники, текстиля, товаров для кухни и дома, игрушки, детские вещи и много другое. Всего на сайте предоставлено 40 категорий товаров.

Среди преимуществ Alibaba – прямые продажи от китайских поставщиков, которых представлено более четырех миллионов, наличие чата для общения с продавцами, круглосуточная служба поддержки и наличие собственного приложения, а также поддержка 16 языков.

О Черной пятнице Alibaba предупреждает за две недели, обычно все акционные и скидочные предложения выкладывают на первую страницу сайта, кроме того, от продавцов возможны дополнительные акции или подарки. Скидки могут достигать и 90%.

Alibaba gadgets.ndtv.com

Ценность Amazon прежде всего в том, что здесь можно приобрести товары не только самого магазина, но и у предпринимателей, которые по факту арендуют для себя место на этой площадке. Фактически, это работает как своеобразный рынок. Еще один важный момент – оплачивать покупки вы можете иностранными картами, поэтому не придется переводить деньги в доллары.

Однако, Amazon не имеет возможности доставлять покупки в Украину – покупателю придется долго разбираться, как оформить доставку. Однако, на помощь придут украинские почтовые интернет-сервисы, которые смогут не просто доставить товар, но и объединить все ваши покупки в одну посылку.

В Черную пятницу Amazon – один из основных и популярных магазинов, в дни распродаж сайт бьет рекорды по посещаемости, поскольку скидки достигают 90%.

Amazon www.huffpost.com

Долгое время открытие такого знаменитого бренда мебели и товаров для дома IKEA было несбыточной мечтой. Но, спустя долгие года обещаний, в 2017 в Украине вначале заработала онлайн-версия магазина, а затем открылось несколько складов. Сейчас у IKEA есть полноценный сайт на украинском языке, где можно заказать все интересующие вас товары для дома, мебель, аксессуары, украшения и бытовую технику.

В Черную пятницу IKEA также не будет исключением и для своих покупателей активирует систему скидок, вплоть до 90%, все акционные предложения доступны на главной странице сайта. Доставка возможно, будет платной, но быстрой.

IKEA haon.hu

ZARA HOME

ZARA HOME – магазин, специализирующийся, прежде всего, на домашнем текстиле, постельном белье, различных аксессуарах и украшениях. В этом магазине, помимо различных украшений для дома, можно также подобрать ароматы и товары для детской комнаты, ванной, а также канцтовары и различные товары для творчества.

В Черную пятницу ZARA HOME также предлагает скидки, однако сегмент товаров ограничен – самые дорогие позиции в эту акцию входить не будут. Кроме того, скидки на Черную пятницу могут пробыть в силе до новогодней распродажи. Скидки будут достигать 75-90%.

Zara Home alvarofran.ca

GearBest

Один из самых известных магазинов электроники и гаджетов, ассортимент уступает лишь AliExpress. Кроме того, у магазина большая система бонусов за покупки и накопительной системы скидок. Сайт доступен на русском языке и здесь различные электронные товары покупать гораздо дешевле. В Черную пятницу ожидаются не только скидки, но также – активация всех бонусных программ.

GearBest pandacheck.com

DealExtreme

11 ноября, в День шопоголика, в этом магазине, специализирующемся на электронике, гаджетах и смартфонах, была масштабная скидочная акция. Точно такая же ожидается и в Черную пятницу, но гораздо более масштабная. Здесь, к слову, можно приобрести не только гаджеты, но также одежду и косметику.

DealExtreme screenshot

Про эту онлайн-платформу нет смысла писать много, так как пользуется ею более четырех миллиардов человек по всему миру. AliExpress часто объявляет собственные распродажи, а также дарит купоны на скидки в честь различных праздников.

Однако, и Черная пятница не пройдет мимо – по традиции, AliExpress объявит масштабные скидки практически на все группы товаров, предоставляемые на сайте. Кроме того, многие продавцы предложат покупать сразу несколько единиц товаров за одну цену или вторую – за полцены. Скидки на AliExpress могут достигать более 90%, а доставка осуществляется "Новой почтой" и другими службами, доступными для перевозки в Украине.

AliExpress ukrainianwall.com

Украинские магазины

Уже несколько лет подряд украинские магазины, в том числе и онлайн-платформы, объявляют грандиозные скидки к Черной Пятнице. Помимо масс-маркета одежды и аксессуаров, скидки объявляют также крупные магазины техники и онлайн-платформы. В прошлом году около 20% украинцев участвовали в распродажах на Черную пятницу, причем около 10% использовали только онлайн-шоппинг.

Пять интересных фактов о Черной Пятнице

Конец света как маркетинговый ход

Помните панику перед концом света 2012 года? Подобный ажиотаж сыграл "на руку" Черной Пятнице и в том году был побит рекорд – более 52 миллиардов долларов было потрачено на покупки. Многие компании делают акцент на этот день, планируя выручить до 20-30% годовой прибыли в ходе распродаж. В этом отношении посоревноваться с "пятницей" может только последняя суббота перед католическим Рождеством — в это время обычно покупают подарки в Штатах и Европе.

Как появилась Черная Пятница?

Родоначальником распродаж в конце ноября можно считать Франклина Вулворта, который в 1873 году организовал распродажу "все по пять центов" (примерно два доллара сейчас). Свою акцию он приурочил ко Дню Благодарения – одному из самых масштабных праздников в США. Когда в 1930-х президент Рузвельт официально назначил этот день праздником, это позволило многим владельцам магазинов зафиксировать специальные скидки, которые открывают сезон рождественских распродаж.

Black Friday gazzettasvizzera.org

Очередь за две недели

Поскольку в США и Европе Черная пятница имеет значение массовое, а количество товара на прилавках ограничено, очереди многие люди занимают уже за пару дней. Особо рьяные любители покупок приезжают "бронировать" место за неделю до начала распродаж. Бывали даже случаи, когда люди пытались заночевать в туалетах или подсобных помещениях супермаркетов, чтобы оказаться у витрины в момент открытия нужного магазина утром. В мегаполисах перед большими ТЦ, вроде WallMart, очереди покупателей перед открытием могут достигать нескольких тысяч человек.

Люди гибнут за скидки

В 2008 году такой шопоголический ажиотаж привел и к жертвам – так, в одном из супермаркетов США толпа, хлынувшая разбирать новую поставку деликатесов, затоптала насмерть сотрудника торговой точки. Кроме того, в 2012, одна из женщин, чтобы избавиться от соперников, распылила у входа в магазин перцовый баллончик сразу после открытия дверей!

Почему Черная Пятница?

Многие люди думают, что подобное название как-то связано с трауром. Однако, нет – "Черной" ее называют из-за того, что бухгалтера используют черные чернила, чтобы вести книги учета прибыли, а красным – расходы. Поскольку в день распродаж прибыль существенно превышает траты, то и саму пятницу принято называть "черной".

Black Friday rus.err.ee

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, как в Черную пятницу не ошибиться с выбором и сделать правильную покупку – для этого мы поделились с вами ценными советами.