Черная пятница-2019: топ-6 лайфхаков для тех, кто хочет сэкономить

Черная пятница-2019 выпадает на 29 ноября – именно в этот день традиционно можно купить со скидками одежду, цифровую или бытовую технику, мебель и другие товары в магазинах и бутиках.

Как можно действительно сэкономить, не растратившись при этом до последней копейки: OBOZREVATEL подготовил топ-6 лайфхаков для любителей Черной пятницы.

фото: pexels.com

1. Список покупок

Главное правило экономии – не скупать все подряд, что продается со скидкой. Составьте конкретный список товаров, которые вам действительно необходимы, – иначе рискуете растратить лишнее и пожалеть об этом.

фото: pexels.com

Товары в списке распределите по степени важности: даже если на что-то денег не хватит, самые нужные вещи вы обязательно купите.

2. Выбор магазинов

Прежде чем совершить покупку Черную пятницу-2019, стоит уделить внимание выбору магазина. В этом вам помогут рекламные рассылки, которые содержат информацию о скидках и условиях акций. Проверяйте электронную почту и сообщения в телефоне – туда могут приходить действительно выгодные предложения, которые быстро раскупаются. Отслеживайте также рекламные анонсы в интернете и по телевидению.

фото: pexels.com

Если хотите приобрести товар в интернет-магазине, обязательно ознакомьтесь с отзывами других пользователей, а также уточните, участвует ли он в Черной пятнице и на каких условиях.

3. Отследите цену

Если хотите купить товар – телефон, планшет, телевизор или, к примеру, стиральную машинку, – отследите цены и сравните, сколько он стоит в разных магазинах.

фото: pexels.com

Диапазон цен желательно зафиксировать и затем сравнить, как цифры на ценниках изменялись в Черную пятницу и перед ней.

Это очень важный момент, так как, к сожалению, продавцов часто обвиняют в том, что перед самой распродажей они существенно поднимают цену, а потом лишь немного убавляют – так что в Черную пятницу, "со скидкой", товар может обойтись еще дороже.

4. Оформите корзину

фото: pexels.com

Заранее подготовьте свой заказ, если покупаете товары на сайте интернет-магазина: нужные позиции сразу отправьте в корзину или "список желаний". Когда настанет Черная пятница-2019, вам только останется подтвердить свой заказ и одним из первых купить товар со скидкой.

5. Определитесь с суммой

Обозначьте для себя сумму, которую вы можете потратить без значительного ущерба для бюджета. Если собираетесь платить наличными – отложите эти деньги в конверт отдельно от других. Если же будете рассчитываться карточкой – проконтролируйте баланс на счету. Если боитесь потратить лишнее – установите лимит по карте.

фото: pexels.com

Также не стоит верить призывам купить товары со скидкой до 80-90% – на нашем рынка такое снижение цены весьма сомнительно.

6. Найдите время

фото: pexels.com

На шопинг в Черную пятницу желательно спланировать свой день. Обычно самый пик покупок приходится на полдень – в обеденное время делает покупки большинство людей. Если хотите, чтобы нужные вам свитер или модель смартфона оказались в наличии, придите в магазин раньше других.

фото: pexels.com

И если, к примеру, интернет-магазин заявляет, что распродажу начинает в 23:59, лучше до этого времени несколько раз проверить цену на нужную вещь. Как только скидка появится – сразу оформляйте заказ.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что более 300 мировых брендов одежды выступили с инициативой "Сделай пятницу снова зеленой". Главная идея: "черную пятницу" нужно отменить, так как люди в этот день покупают ненужные вещи и тем самым загрязняют окружающую среду.

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