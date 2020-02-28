Високосный год с древних времен был овеян мистикой и устрашающими суевериями.

Причем особенно опасным считался Касьянов день, или Касьян-високос, который каждые четыре года отмечается 29 февраля. Подробнее об этом дне, его приметах и о том, что нельзя делать, расскажет OBOZREVATEL.

29 февраля Getty Images

Касьянов день 29 февраля: история

День 29 февраля известен в народе как Касьянов день. Название его происходит от имени святого Иоанна Кассиана Римлянина.

По преданиям, святой Касьян был светлым ангелом, но предал Бога, рассказав дьяволу о намерении Господа изгнать с небес всю сатанинскую силу.

После предательства Касьян раскаялся, а Бог сжалился над ним и дал ему относительно легкое наказание. Он приставил к нему ангела, который бил Касьяна по лбу молотом подряд три года, а на четвертый год давал ему отдых. По другой легенде, Касьян стоял на страже у ворот ада и только раз в году имел право оставить их и явиться на землю.

Святой Касьян moldovenii.md

В народе верили, что Касьян корыстен, скуп, недоброжелателен, завистлив, злопамятен и приносит одни несчастья.

В Православной Церкви Иоанн Кассиан прославлен как святой, христианский монах и богослов, один из основателей монашества в Галлии, известный теоретик монашеской жизни.

Приметы 29 февраля: что нельзя делать

По поверьям, святой Касьян мог управлять ветрами и в любой момент спускать их на хозяйство. Это связывали с тем, что зима не хотела уступать весне, в этот день часто мели метель и вьюга.

29 февраля люди старались ничего не делать, а до зари не выходили на улицу, чтобы не попасть под взгляд святого.

Приметы 29 февраля Pixabay

По народным приметам 29 февраля нельзя заключать договоры и сделки – они будут неудачными.

Кроме того, считается, что в Касьянов день нельзя заключать брак, венчаться, иначе супружеская жизнь будет несчастливой.

Также говорят, что нельзя давать деньги в долг, чтобы не навлечь беду на свой дом.

В Касьянов день отдыхали, спали до обеда и не выходили даже погулять на улицу, чтобы не прогневить небеса.

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