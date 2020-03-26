Час Земли 2020 в Украине: что это такое и когда нужно выключить свет

Украина 28 марта 2020 года присоединится к международной экологической акции Час Земли (Earth Hour).

Так, ее организаторы призывают выключить необязательный свет и электрические устройства на один час, с 20:30 до 21:30, в символ приверженности к сохранению планеты.

OBOZREVATEL предлагает узнать подробнее об это затее.

Час Земли 2020 Иллюстрация

Что это за акция

Акция, организованная Всемирным фондом дикой природы (World Wide Fund for Nature, WWF), направлена на то, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам планеты.

Час Земли проводят ежегодно в одну из последних суббот марта, когда нужно на один час выключить свет и другие электроприборы.

Час Земли 2020 Иллюстрация

История акции

Час Земли стартовал в Сиднее (Австралия) в 2007 году. Тогда 2,2 миллиона домов и предприятий отключили свет в течение одного часа, чтобы продемонстрировать свою позицию в отношении изменения климата.

Спустя год, Час Земли стал глобальным движением с более чем 100 миллионами людей в 35 странах.

Затем, в марте 2009 года акция Час Земли стала самой массовой в истории человечества - по оценкам WWF, к ней присоединилось более миллиарда жителей планеты. Час Земли 2011 года объединил уже около 2 млрд. участников в 135 странах мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине совсем скоро состоится перевод часов на летнее время. Это произойдет в ночь с 28 на 29 марта 2020 года ровно в 03:00.

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