Благовещение-2019: открытки и поздравления к празднику

В 2019 году 7 апреля отмечают один из важнейших и светлейших праздников - Благовещение Пресвятой Богородицы.
В этот день к Деве Марии явился архангел Гавриил. Он обрадовал новостью, что она будет Матерью Божией, непорочно зачав сына от Святого Духа. OBOZREVATEL предлагает читателю оригинальные поздравления с этим светлым праздником.
Поздравления в стихах
В небе солнце засияло —
Благовещение настало.
Колокольный льется звон,
Поздравляет всех нас он.
Пусть свеча горит, не гаснет,
К нам пришел великий праздник,
Радуйтесь, ликуйте все,
Мира, счастья на Земле!
С благою вестью голубь белый
Парит и кружит в небесах,
Вам в Благовещение желаю
Чтобы была душа чиста.
Чтоб вера вас не покидала,
Смирение в сердце, чтоб жило,
Благословение Господне
Всегда по жизни вас вело.
В Благовещение желаю
Быть счастливыми душой!
Пресвятая Богородица
Пусть дарит вам покой.
Чтобы радостью и светом
Переполнен был ваш дом,
Чтобы вера и надежда
Стала крепким вам щитом!
Поздравления в прозе
С прекрасным праздником — Благовещения! Пусть будет удача, гармония, спокойствие в душе, мудрость в голове, любовь, чувства к близким. Сомненья прочь, ведь жизнь — прекрасна, и нужно жить с распахнувшей душой. Творить добро, молиться, быть искренним, и следовать своим мечтам.
Поздравляю с Великим праздником Благовещения! Пусть в доме живут мир, любовь, благополучие и Божья благодать. Пускай материальные и духовные блага будут в изобилии, а в дверь стучатся только благие вести!
Смс-поздравления
С Благовещением, со светом
Поздравляю от души!
Пусть зимой и жарким летом
Будут дни все хороши.
К нам пришло Благовещание,
Дайте ж сердцу обещание
Быть здоровым, не грустить,
Ещё много лет прожить!
Открытки с Благовещением Пресвятой Богородицы
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