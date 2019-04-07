Благовещение-2019: открытки и поздравления к празднику

В 2019 году 7 апреля отмечают один из важнейших и светлейших праздников - Благовещение Пресвятой Богородицы.

В этот день к Деве Марии явился архангел Гавриил. Он обрадовал новостью, что она будет Матерью Божией, непорочно зачав сына от Святого Духа. OBOZREVATEL предлагает читателю оригинальные поздравления с этим светлым праздником.

Поздравления в стихах

В небе солнце засияло —

Благовещение настало.

Колокольный льется звон,

Поздравляет всех нас он.

Пусть свеча горит, не гаснет,

К нам пришел великий праздник,

Радуйтесь, ликуйте все,

Мира, счастья на Земле!

С благою вестью голубь белый

Парит и кружит в небесах,

Вам в Благовещение желаю

Чтобы была душа чиста.

Чтоб вера вас не покидала,

Смирение в сердце, чтоб жило,

Благословение Господне

Всегда по жизни вас вело.

В Благовещение желаю

Быть счастливыми душой!

Пресвятая Богородица

Пусть дарит вам покой.

Чтобы радостью и светом

Переполнен был ваш дом,

Чтобы вера и надежда

Стала крепким вам щитом!

Поздравления в прозе

С прекрасным праздником — Благовещения! Пусть будет удача, гармония, спокойствие в душе, мудрость в голове, любовь, чувства к близким. Сомненья прочь, ведь жизнь — прекрасна, и нужно жить с распахнувшей душой. Творить добро, молиться, быть искренним, и следовать своим мечтам.

Поздравляю с Великим праздником Благовещения! Пусть в доме живут мир, любовь, благополучие и Божья благодать. Пускай материальные и духовные блага будут в изобилии, а в дверь стучатся только благие вести!

Смс-поздравления

С Благовещением, со светом

Поздравляю от души!

Пусть зимой и жарким летом

Будут дни все хороши.

К нам пришло Благовещание,

Дайте ж сердцу обещание

Быть здоровым, не грустить,

Ещё много лет прожить!

Открытки с Благовещением Пресвятой Богородицы

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