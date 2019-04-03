|Lady
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Колье с кристаллами Swarovski Участвовать
Приз
Регистрация
ШоуКияни

/Праздники

Благовещение 2019: когда отмечают в Украине

885Читать материал на украинском

Ежегодно 7 апреля православные христиане отмечают Благовещение Пресвятой Богородици. Этот праздник входит в число двунадесятых праздников.

Благовещение празднуется за девять месяцев до Рождества Христова. В этом году праздник выпадает на Великий пост. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать об истории этого праздника.

Благовещение 2019: когда отмечают в Украине
Новости
Можно излечиться от болезни: приметы и праздники 2 апреля 2019

Название этого праздника означает "благая весть". Так, в этот день случилось очень важное для православных христиан: архангел Гавриил явился Деве Марии и сообщил, что она станет матерью сына божьего.

Благовещение 2019: когда отмечают в Украине

Отметим, что любая работа в этот день считается большим грехом.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 11 марта начался Великий пост 2019. На Благовещение выпускали на волю птиц, которые готовы вить гнезда и производить потомство - это символ закрепившейся весны и окончательного ухода зимы.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения