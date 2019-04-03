Благовещение 2019: когда отмечают в Украине

Ежегодно 7 апреля православные христиане отмечают Благовещение Пресвятой Богородици. Этот праздник входит в число двунадесятых праздников.

Благовещение празднуется за девять месяцев до Рождества Христова. В этом году праздник выпадает на Великий пост. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать об истории этого праздника.

Название этого праздника означает "благая весть". Так, в этот день случилось очень важное для православных христиан: архангел Гавриил явился Деве Марии и сообщил, что она станет матерью сына божьего.

Отметим, что любая работа в этот день считается большим грехом.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 11 марта начался Великий пост 2019. На Благовещение выпускали на волю птиц, которые готовы вить гнезда и производить потомство - это символ закрепившейся весны и окончательного ухода зимы.

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