Благовещение-2019: что нельзя делать, история и традиции

В 2019 году один из важнейших и светлейших праздников Благовещение Пресвятой Богородицы будет праздноваться 7 апреля.

OBOZREVATELразобрался, чего нельзя делать в этот день, а также какие существуют приметы и традиции.

История

Благовещение празднуется за девять месяцев до Рождества Христова. Название происходит от словосочетания "благая весть", ведь в этот день к Деве Марии явился архангел Гавриил. Он обрадовал новостью, что она будет Матерью Божией, непорочно зачав сына от Святого Духа.

Одним из символов Благовещения являются белые голуби на голубом небе, которые олицетворяют благую весть.

Благовещение коллаж

Традиции

С давних времен дома украшают цветами лилий. Праздник приходится на Великий пост, потому церковь разрешает употреблять некоторые продукты.

В этот день выпускали на волю птиц, которые готовы вить гнезда и производить потомство - это символ закрепившейся весны и окончательного ухода зимы. Крестьяне пекли пресный хлеб – просфоры – по одной на каждого члена семьи. Его освещали в храме и съедали натощак, а крошки добавляли в еду для животных.

правмир

В церкви священники облачаются в одежду голубого цвета, который символизирует Богородицу. Женщинам обязательно нужно было пойти на службу и помолиться о счастье и удачном замужестве, здоровье и детях.

В старину также "закликали весну". Люди разводили костер, водили хороводы и пели веснянки, а также прыгали через огонь. Считалось, что это защитит от болезней и сглаза. Также звонили в колокольчик и били в медную посуду, чтобы защитить скотину от волков, заготавливали соль, а девушки гадали на голубях.

Чего нельзя делать в Благовещение

Нежелательно заниматься тяжелым трудом и работой по дому, а еду лучше приготовить заранее.

Брать или давать в долг и выносить что-либо из дома.

Нельзя обрезать деревья и работать на земле.

Нельзя делать стрижки или проводить окраску волос: "птица гнезда не вьет, девка косу не плетет".

Нельзя надевать новую одежду.

Приметы

В основном приметы связаны с урожаем и погодой. Например мороз означает, что год будет богатым на грибы. Дождь сигнализирует о том, что уродится хорошая рожь. А если будут туман, иней и ветер, то урожая в этом году можно не ждать. Гроза предвещает теплое лето и отменный урожай орехов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 марта православные христиане отмечали праздник святого Алексия, в который также существуют запреты, свои обычаи и приметы.

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