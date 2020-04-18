Благодатный огонь сходит в Иерусалиме: онлайн-трансляция

Праздники 12:35, 18.04.2020 Обновлено: 12:37, 18.04.2020

В Великую Субботу, 18 апреля, в храме Гроба Господня в Иерусалиме происходит одно из самых важных событий года для христиан восточного обряда – чудо схождения Благодатного огня.

Из-за пандемии коронавируса COVID-19 церемония проходит без присутствия паломников. Непосредственно в самом храме Гроба Господня находится ограниченное количество священнослужителей – всего 10 человек.

Благодатный огонь

Онлайн-трансляция

В рамках мероприятий по изоляции полиция контролирует, чтобы верующие не толпились ни у дверей Храма, ни на улицах Старого города.

Храме Гроба Господня

Передача Благодатного огня представителям других стран и церквей в прошлом осуществлялась здесь же, в Храме. Но теперь епископ православной церкви понесет его по улице Старого города к одним из ворот крепостной стены. Его отдадут посольствам, которые отвезут его в аэропорт, где их будут ждать спецборты, чтобы развезти Свет по всему христианскому миру.

Исключение сделано для представителей израильских арабов – они получат Благодатный огонь прямо на выходе из Храма, за воротами.

Как сообщал OBOZREVATEL, некоторые страны направят самолеты, чтобы получить Благодатный огонь в аэропорту Бен-Гурион.

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что ПЦУ в этом году может не получить Благодатный огонь из Иерусалима.

Комментировать
Lady Праздники

Смотрите также

Зеленский сказал, какой видит победу на Донбассе

Врач объяснила отказ лечить зверски избитого ветерана АТО из Киева

Скорые неслись по шоссе: в Киев прибыл борт с ранеными героями Донбасса

"Врачам придется решать, кому жить!" Зеленский предупредил украинцев об угрозе COVID-19

На Днепропетровщине простились с погибшим на Донбассе военным. Трогательное видео