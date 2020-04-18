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18 апреля • обновлено в 12:55
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Благодатный огонь сходит в Иерусалиме: онлайн-трансляция

1.4т
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В Великую Субботу, 18 апреля, в храме Гроба Господня в Иерусалиме происходит одно из самых важных событий года для христиан восточного обряда – чудо схождения Благодатного огня.

Из-за пандемии коронавируса COVID-19 церемония проходит без присутствия паломников. Непосредственно в самом храме Гроба Господня находится ограниченное количество священнослужителей – всего 10 человек.

Благодатный огонь

Благодатный огонь

Онлайн-трансляция

В рамках мероприятий по изоляции полиция контролирует, чтобы верующие не толпились ни у дверей Храма, ни на улицах Старого города.

Храме Гроба Господня

Храме Гроба Господня

Передача Благодатного огня представителям других стран и церквей в прошлом осуществлялась здесь же, в Храме. Но теперь епископ православной церкви понесет его по улице Старого города к одним из ворот крепостной стены. Его отдадут посольствам, которые отвезут его в аэропорт, где их будут ждать спецборты, чтобы развезти Свет по всему христианскому миру.

Исключение сделано для представителей израильских арабов – они получат Благодатный огонь прямо на выходе из Храма, за воротами.

Как сообщал OBOZREVATEL, некоторые страны направят самолеты, чтобы получить Благодатный огонь в аэропорту Бен-Гурион.

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что ПЦУ в этом году может не получить Благодатный огонь из Иерусалима.

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Тема
Пасха
Теги
церковь праздник
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