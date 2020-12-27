Архивное фото почтальона с рождественскими подарками в США вызвало ностальгию в сети

В сети показали доставку рождественских подарков в Чикаго, США, в 1929 году. Роль Санта Клауса исполнял почтальон.

На снимке, опубликованном в Facebook Historicana.ru, он идет по заснеженной улице, от дома к дому, с огромной сумкой, наполненной свитками и коробками, за плечом – еще одна такая же. Атмосферное фото вызвало волну ностальгии в комментариях, пользователи отметили, что подарки получать было приятно во все времена.

В сети опубликовали архивное фото почтальона в США перед Рождеством Facebook Historicana.ru

"Человек несет радость в дома", "Хорошо, когда снег, сразу чувствуешь праздник", "Красавец! Тут одна фотка даёт рождественское настроение", "Почтальон, как Дед Мороз, приносит подарки. Не забудьте и вы поздравить их с Новым годом", – написали в комментариях.

Пользователи отметили, что подарки получать было приятно во все времена. Facebook Historicana.ru

Фото вызвало ностальгию у пользователей Facebook Historicana.ru

Пользователи активно комментировали фото Facebook Historicana.ru

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