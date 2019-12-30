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30 декабря • обновлено в 20:06
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Астролог назвал простой подарок на Новый год, приносящий удачу

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Астролог, нумеролог Игорь Мехеда рассказал об этрусском символическом подарке на Новый год, который можно преподнести своим родным и знакомым и в 2020 году.

Подарок должен включать три фрукта: лимон, апельсин и мандарин. Об этом он сообщил OBOZREVATEL.

Астролог пояснил, что, согласно дневнеэтрусской традиции, они имеют глубокий символизм. Так, символом "матери-ночи" считался лимон. Солнце символизировал апельсин. "От союза Солнца и Луны родилась богиня волшебства, Арадия, которая символизируется мандарином", – рассказал Игорь Мехеда.

Новогодний подарок, популярный в Италии - лимон, апельсин и мандарин

Новогодний подарок, популярный в Италии - лимон, апельсин и мандарин

Таким образом, "если подарить на Новый год лимон, апельсин и мандарин или по несколько штук этих цитрусовых в одном пакете, то получившему такой подарок будет весь год сопутствовать удача", – пояснил астролог. "Иногда цитрусовые украшают конфетами и разноцветными ленточками", – добавил он.

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Игорь Мехеда сообщил, что подобный обряд этрусков, которые населяли территорию современной Италии, до сих пор практикуют итальянцы.

Как писал OBOZREVATEL, ранее астролог пояснил, что нельзя и что можно вешать на новогоднюю ёлку. В частности, он предостерег от побитых игрушек.

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Темы
Новый год Эксклюзив
Персона
Игорь Мехеда
Теги
Новый Год-2020 новогодние подарки
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