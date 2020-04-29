Арина – "урви берега": что нельзя делать 29 апреля

В среду 29 апреля православная церковь чествует память трех мучениц – сестер Агапии, Ирины и Хионии Аквилейских.

В народе этот праздник получил название Арина – "урви берега": такими словами напоминали об опасности обрушения размытых берегов. Подробнее об этом дне, его истории, традициях, а также о том, чего нельзя делать, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Арина – "урви берега": 29 апреля берега рек считаются опасными Pixabay

Арина – "урви берега": история праздника

29 апреля в православии почитается память трех мучениц Солунских – сестер Агапии, Хионии и Ирины, живших в IV веке.

По преданию, преданные вере сестры вместе с другими христианами во время гонений императора Диоклетиана скрывались в горах, но все же были схвачены и отправлены под суд.

Святым было предложено отречься от веры, но они отказались. Хионию и Агапию сожгли в первый же день, а остальных отправили в тюрьму, ожидая, что те "одумаются".

Мученицы Агапия, Хиония и Ирина wikipedia.org

Мученичество святых Агапии, Ирины и Хионии. Миниатюра Минология Василия II, 979-989 года church.ge

После повторного допроса император велел отвести Ирину в публичный дом, но там никто не посмел прикоснуться к праведнице. После этого святую казнили.

Традиции на Арину

На Арину в народе говорили: "Арина – урви берега!" Такой пословицей предупреждали о том, что размытые половодьем берега могут обрушиться. Так, как раз в эти дни реки входят в свои нормальные русла, размывая овражки.

На Иринин день занимаются рассадой – поэтому праздник еще известен как Ирина Рассадница.

Женщины высаживали молодую капусту. При этом приговаривали: "Не будь голенаста, будь пузата; не будь пустая, будь тугая; не будь красна, будь вкусна". Также в этот день сеют гречиху, высаживают помидоры.

На Арину по традиции высаживали капусту Pixabay

А мужчины на Арину готовились пахать землю: "Пришла Ирина – пора орати, пахарей рати". Детям в этот день давали несложную работу в саду – белить стволы фруктовых деревьев.

Обычно после Ирины стояли теплые солнечные дни, поэтому рассада хорошо росла.

Арина – "урви берега": приметы

– На ольхе распустились цветы – пришла пора сеять гречиху.

– Гулкий гром на Ирину – хлеба будут мощными и ядреными.

– К 29 апреля развелось много майских жуков – к засухе.

– На Арину пора жечь траву в поле.

– Молодые растения активно пьют воду – сенокос придется на сухие дни.

– От Арины пару дней солнца – урожай будет хорошим.

– Родившиеся 29 апреля круты нравом. Им следует носить опал.

После Ирины Рассадницы обычно ждали теплых дней Pixabay

Сны в этот день означают следующее:

– соринка попала в глаз – к врагам;

– сидеть в седле – к победе над врагами;

– колокольный звон – к пожару;

– грызть сухари – к сплетням;

– щипать брови – к удивлению;

– смотреть в окно поезда – к одиночеству;

– заговорил младенец – у вашего мужа есть ребенок на стороне;

– мерзнуть – к ухудшению отношений с любимым человеком;

– срезать цветы – к досаде;

– развешивать нижнее белье прилюдно – к ссоре с соседями;

– затопленная квартира – к потере покоя.

Арина – "урви берега": что нельзя делать в этот день Pixabay

Что нельзя делать на Арину

Главная пословица Ириного дня – "Арина – урви берега", следовательно, в этот день нельзя гулять по берегам рек и других водоемов.

Кроме того, по примете, нельзя сажать капусту в "сухие дни" – например, часто такой день выпадал в канун Пасхи.

Считалось, что силы овоща тогда уйдут в кочерыжку, а сами листья капусты будут невкусными. Также верили в примету, согласно которой капусту нельзя сажать в четверг, иначе ее съедят черви.

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