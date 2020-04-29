Арина – "урви берега": что нельзя делать 29 апреля

В среду 29 апреля православная церковь чествует память трех мучениц – сестер Агапии, Ирины и Хионии Аквилейских.
В народе этот праздник получил название Арина – "урви берега": такими словами напоминали об опасности обрушения размытых берегов. Подробнее об этом дне, его истории, традициях, а также о том, чего нельзя делать, читайте далее в материале OBOZREVATEL.
Арина – "урви берега": 29 апреля берега рек считаются опасными
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Арина – "урви берега": история праздника
29 апреля в православии почитается память трех мучениц Солунских – сестер Агапии, Хионии и Ирины, живших в IV веке.
По преданию, преданные вере сестры вместе с другими христианами во время гонений императора Диоклетиана скрывались в горах, но все же были схвачены и отправлены под суд.
Святым было предложено отречься от веры, но они отказались. Хионию и Агапию сожгли в первый же день, а остальных отправили в тюрьму, ожидая, что те "одумаются".
Мученицы Агапия, Хиония и Ирина
wikipedia.org
Мученичество святых Агапии, Ирины и Хионии. Миниатюра Минология Василия II, 979-989 года
church.ge
После повторного допроса император велел отвести Ирину в публичный дом, но там никто не посмел прикоснуться к праведнице. После этого святую казнили.
Традиции на Арину
На Арину в народе говорили: "Арина – урви берега!" Такой пословицей предупреждали о том, что размытые половодьем берега могут обрушиться. Так, как раз в эти дни реки входят в свои нормальные русла, размывая овражки.
На Иринин день занимаются рассадой – поэтому праздник еще известен как Ирина Рассадница.
Женщины высаживали молодую капусту. При этом приговаривали: "Не будь голенаста, будь пузата; не будь пустая, будь тугая; не будь красна, будь вкусна". Также в этот день сеют гречиху, высаживают помидоры.
На Арину по традиции высаживали капусту
Pixabay
А мужчины на Арину готовились пахать землю: "Пришла Ирина – пора орати, пахарей рати". Детям в этот день давали несложную работу в саду – белить стволы фруктовых деревьев.
Обычно после Ирины стояли теплые солнечные дни, поэтому рассада хорошо росла.
Арина – "урви берега": приметы
– На ольхе распустились цветы – пришла пора сеять гречиху.
– Гулкий гром на Ирину – хлеба будут мощными и ядреными.
– К 29 апреля развелось много майских жуков – к засухе.
– На Арину пора жечь траву в поле.
– Молодые растения активно пьют воду – сенокос придется на сухие дни.
– От Арины пару дней солнца – урожай будет хорошим.
– Родившиеся 29 апреля круты нравом. Им следует носить опал.
После Ирины Рассадницы обычно ждали теплых дней
Pixabay
Сны в этот день означают следующее:
– соринка попала в глаз – к врагам;
– сидеть в седле – к победе над врагами;
– колокольный звон – к пожару;
– грызть сухари – к сплетням;
– щипать брови – к удивлению;
– смотреть в окно поезда – к одиночеству;
– заговорил младенец – у вашего мужа есть ребенок на стороне;
– мерзнуть – к ухудшению отношений с любимым человеком;
– срезать цветы – к досаде;
– развешивать нижнее белье прилюдно – к ссоре с соседями;
– затопленная квартира – к потере покоя.
Арина – "урви берега": что нельзя делать в этот день
Pixabay
Что нельзя делать на Арину
Главная пословица Ириного дня – "Арина – урви берега", следовательно, в этот день нельзя гулять по берегам рек и других водоемов.
Кроме того, по примете, нельзя сажать капусту в "сухие дни" – например, часто такой день выпадал в канун Пасхи.
Считалось, что силы овоща тогда уйдут в кочерыжку, а сами листья капусты будут невкусными. Также верили в примету, согласно которой капусту нельзя сажать в четверг, иначе ее съедят черви.
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