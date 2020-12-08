Аренда квартиры, дома или коттеджа на Новый год в Киеве: во сколько обойдется

Снять квартиру в Киеве на Новый год обойдется в сумму от 700 гривен за одни сутки.

Об этом OBOZREVATEL рассказал риелтор Андрей Колесник. По его словам, за наименьшую стоимость можно арендовать, к примеру, однокомнатную квартиру на левом берегу столицы.

Если же рассматривать центр Киева, за суточную аренду квартиры площадью 80-100 квадратных метров по новогодним расценкам придется отдать до 15 тысяч гривен.

Как отмечает риелтор, все квартиры на Новый год в столице сдаются по меньшей мере на два дня, а цены в 2-3 раза превышают обычные.

Если говорить о доме или коттедже, цены стартуют от 2,5 тысяч до 35 тысяч гривен в сутки в случае бронирования за месяц.

Чем больше удобств в доме, тем выше стоимость его аренды. Так, например, многокомнатный дом с сауной, бассейном и другими предметами благоустройства будет стоить до 500-900 долларов в сутки.

Отметим, аренда квартиры на Новый год-2021 особенно актуальна для украинцев, поскольку из-за пандемии коронавируса многие предпочтут встречать праздник не в кафе или ресторане, а в домашней обстановке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эпидемиолог Алексей ГАлимский дал совет по празднованию Нового года в разгар пандемии COVID-19.