Антон Перезимник: что нельзя делать в праздник

В субботу, 30 января, православные верующие в Украине чтят память святого Антония Великого – основателя христианского монашества и отшельничества.

Этот день в народном календаре известен как Антон Перезимник, Антонина Перезимняя, Антонина Половина. Наши предки радовались тому, что половина зимы уже позади и проверяли остатки пропитания, которых должно было хватить до нового урожая. О главных традициях, суевериях и запретах праздника читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Преподобный Антоний Великий родился в 251 году в Египте. Он был родом из богатой семьи, родители воспитали его в христианской вере. После их смерти в 272 году Антоний раздал все свое наследство бедным и ушел в Фиваидскую пустыню, где стал жить по примеру тогдашних подвижников.

Позже он поселился в руинах воинской крепости на горе у берега Нила, где прожил 20 лет. В 305 году Антоний основал монастырь в Фаюме, однако не жил в нем, а лишь иногда сходил с горы для духовного наставления монахов.

Около 341 года святой навестил первого христианского отшельника Павла Фивейкого, прожившего около 90 лет в отшельничестве, а когда тот умер, похоронил его.

Сам Антоний умер в 105-летнем возрасте, в 356 году в своей пещере на горе. Мощи святого покоятся в ковчеге в Сент-Антуан-л'Аббеи, а также в городе Арле в соборе святого Трофима во Франции.

Название праздника – Антон Перезимник, Антонина Половина – означает, что половина зимы осталась позади и наступление весны – не за горами.

В селах по обычаю проверяли запасы пропитания и прикидывали, хватит ли их до Юрия Весеннего – 6 мая.

Люди святили сено и кормили им домашних животных.

Святому Антонию молились о защите скота, благополучном отеле коров.

Хозяйки пекли обрядовые толокняные колобки, которые символизировали Солнце. Они представляли собой небольшие подсоленные булочки из толокна (муки грубого помола, – ред.), пшеничной муки, яиц, масла и молока. Ими угощали близких: считалось, что это принесет им здоровье.

Готовить бобы и чечевицу, чтобы, согласно суеверию, не навлечь болезни на детей.

Заниматься рукоделием и вообще брать в руки острые предметы, не считая столовых ножей, чтобы избежать беды в доме.

Откладывать дела на потом – иначе можно отпугнуть удачу.

Ругаться с окружающими, злиться, сквернословить.

Тепло на Антона – к морозам.

Оттепель – к хорошему улову рыбы.

Солнце лишь в полдень вышло – к ранней весне.

Снег идет – к поздней весне.

У месяца крутые рога – к солнечной, но морозной погоде.

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