Анекдоты дня: смешные приколы о художниках

Во вторник, 8 декабря, во всем мире отмечают Международный день художника. Профессионалы и любители живописи принимают поздравления в этот день.

Чтобы поднять настроение своим читателям, OBOZREVATEL в связи с праздником собрал подборку анекдотов о художниках.

Анекдоты о художниках

Художник-абстракционист говорит приятелю:

– Не знаю, что делать. Клиент, заказавший мне свой портрет, хочет, чтобы я теперь изменил цвет его глаз.

– Ну, измени, разве трудно? – удивился друг.

– Я не помню, в каком месте нарисовал глаза!

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8 декабря художники принимают поздравления nu-mathimo.eu

– Дорогая,– говорит муж жене после долгого блуждания по залам выставки модернизма, – посмотри, как трогательно выглядят два простых реалистичных силуэта на фоне нагромождений и абсолютно непонятных сюжетов!

– Говори потише! Это же таблички на дверях туалетов.

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Встречаются два богача:

– Я себе картину купил – "Чеpный квадpат" Малевича.

– Hе, стой, это я купил оригинал "Чеpного квадpата" Малевича.

– Так у тебя Виктоp Малевич, а у меня Михаил!

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8 декабря отмечают Международный день художника Pixabay

Критик едко обращается к художнику: – Хотите узнать мое мнение о вашем творении? Оно ровным счетом ничего не стоит! – Верю, – ответил художник, – но все же я готов его выслушать!

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Решил испытать себя в роли художника. Сижу без денег и пью.

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