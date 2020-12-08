Анекдоты дня: смешные приколы о художниках
Во вторник, 8 декабря, во всем мире отмечают Международный день художника. Профессионалы и любители живописи принимают поздравления в этот день.
Чтобы поднять настроение своим читателям, OBOZREVATEL в связи с праздником собрал подборку анекдотов о художниках.
Анекдоты о художниках
Художник-абстракционист говорит приятелю:
– Не знаю, что делать. Клиент, заказавший мне свой портрет, хочет, чтобы я теперь изменил цвет его глаз.
– Ну, измени, разве трудно? – удивился друг.
– Я не помню, в каком месте нарисовал глаза!
***
– Дорогая,– говорит муж жене после долгого блуждания по залам выставки модернизма, – посмотри, как трогательно выглядят два простых реалистичных силуэта на фоне нагромождений и абсолютно непонятных сюжетов!
– Говори потише! Это же таблички на дверях туалетов.
***
Встречаются два богача:
– Я себе картину купил – "Чеpный квадpат" Малевича.
– Hе, стой, это я купил оригинал "Чеpного квадpата" Малевича.
– Так у тебя Виктоp Малевич, а у меня Михаил!
***
Критик едко обращается к художнику: – Хотите узнать мое мнение о вашем творении? Оно ровным счетом ничего не стоит! – Верю, – ответил художник, – но все же я готов его выслушать!
***
Решил испытать себя в роли художника. Сижу без денег и пью.
Ранее OBOZREVATEL публиковал топ-10 анекдотов и приколов о понедельнике.