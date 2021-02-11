Анекдоты дня: смешные приколы и мемы за 11 февраля
Говорят, лучшее успокоительное – это валерьянка. Всего пять капель на сто граммов водки, и нервы – как канаты.
Подборка веселых приколов, шуток, мемов и анекдотов – далее в OBOZREVATEL.
Анекдоты и приколы дня
Лектор во время лекции о вреде алкоголя:
– Известно немало случаев, когда жена уходит от пьющего мужа.
Голос из зала:
– А сколько для этого надо выпить?
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В адвокатской конторе:
– 300 гривен за два вопроса! – возмущается клиент, – не слишком ли это много?
Адвокат сухо:
– Плюс 150 гривен за третий вопрос.
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Изя, беги скорей сюда, здесь бабушке Саре плохо, вы же доктор, сделайте что-нибудь!
– Прошу прощения, но я доктор археологии.
– Да бросьте, ведь и бабушке Саре уже давно не 18.
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Население Земли – 7 миллиардов человек, а ты пишешь бывшему.
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– Только первая бутылка водки стоит дорого, а потом цена уже не имеет значения.
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На работе ввели правило: за каждое нецензурное слово бросать в копилку по пять гривен. Вчера пришел коллега, положил 1,5 тысячи и рассказал, как он провел выходные с тещей. Каждый из нас добавил еще по 500 гривен за комментарии.
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На соревнованиях сын спрашивает отца:
– Пап, а почему все бегут?
– Кто прибежит первым – получит золотую медаль, кто вторым – серебряную, кто третьим – бронзовую.
– А зачем тогда все остальные бегут?
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Уровень локдауна – перестал делить футболки на домашние и не домашние.
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Вы на маске хоть имя напишите, а то не знаешь, с кем здороваешься при встрече.
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В аптеке:
– Что лучше для мужчины: валидол или валерьянка?
– А какой диагноз?
– Туфли за три тысячи.
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