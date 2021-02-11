Анекдоты дня: смешные приколы и мемы за 11 февраля

Говорят, лучшее успокоительное – это валерьянка. Всего пять капель на сто граммов водки, и нервы – как канаты.

Подборка веселых приколов, шуток, мемов и анекдотов – далее в OBOZREVATEL.

Лектор во время лекции о вреде алкоголя:

– Известно немало случаев, когда жена уходит от пьющего мужа.

Голос из зала:

– А сколько для этого надо выпить?

***

В адвокатской конторе:

– 300 гривен за два вопроса! – возмущается клиент, – не слишком ли это много?

Адвокат сухо:

– Плюс 150 гривен за третий вопрос.

***

Изя, беги скорей сюда, здесь бабушке Саре плохо, вы же доктор, сделайте что-нибудь!

– Прошу прощения, но я доктор археологии.

– Да бросьте, ведь и бабушке Саре уже давно не 18.

***

Население Земли – 7 миллиардов человек, а ты пишешь бывшему.

***

– Только первая бутылка водки стоит дорого, а потом цена уже не имеет значения.

***

На работе ввели правило: за каждое нецензурное слово бросать в копилку по пять гривен. Вчера пришел коллега, положил 1,5 тысячи и рассказал, как он провел выходные с тещей. Каждый из нас добавил еще по 500 гривен за комментарии.

***

На соревнованиях сын спрашивает отца:

– Пап, а почему все бегут?

– Кто прибежит первым – получит золотую медаль, кто вторым – серебряную, кто третьим – бронзовую.

– А зачем тогда все остальные бегут?

***

Уровень локдауна – перестал делить футболки на домашние и не домашние.

***

Вы на маске хоть имя напишите, а то не знаешь, с кем здороваешься при встрече.

***

В аптеке:

– Что лучше для мужчины: валидол или валерьянка?

– А какой диагноз?

– Туфли за три тысячи.

***

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Настя Каменских пошутила о своем росте во время шоу "Маска", заявив, что выше ее – только Оля Полякова.