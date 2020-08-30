Александру Лукашенко – 66: почему он изменил дату рождения и как подставил Путина

Александр Лукашенко, который занимал пост президента Беларуси пять сроков подряд, в воскресенье, 30 августа отмечает свой день рождения. Такая дата указана в открытых источниках в сети (в частности, в белорусской, украинской и российской версиях "Википедии"), однако на официальном сайте президента Беларуси его днем рождения указано 31 августа.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, почему возникли такие расхождения и как это объясняет сам политик.

На странице, посвященной Лукашенко, в "Википедии" указано, что он родился 30 августа 1954 года в поселке Копысь в Оршанском районе Витебской области Беларуси. При этом в биографии на официальном сайте президента датой рождения политика с 2010 года значится 31 августа.

На сайте президента Беларуси сейчас указано, что Лукашенко родился 31 августа Скриншот

Так, десять лет назад в биографию Лукашенко внесли изменения – до этого он принимал поздравления именно 30 августа, эта дата была указана во всех документах и справочниках. В администрации президента журналистам тогда объяснили, что мать Александра Лукашенко поступила в роддом вечером 30 августа, но родился он якобы после полуночи, то есть 31 августа.

Записали же новорожденного на 30 августа, по дате поступления роженицы в роддом. После рождения младшего сына Николая (родился 31 августа 2004 года, – ред.) Лукашенко стал интересоваться подробностями своего появления на свет и от матери узнал, что фактически он родился в последний день лета, утверждали в ведомстве.

В биографии Лукашенко на сайте президента Беларуси несколько раз меняли дату его рождения скриншот

При этом в документах для Центризбиркома на выборах президента 2010 и 2015 года Лукашенко по-прежнему значился как рожденный 30 августа. На сайте президента информацию в 2015-м также изменили, вернув в биографию 30 августа. Это можно проследить по базе web.archive.org. Старая дата значилась днем рождения Лукашенко до, как минимум, 26 августа 2016 года. А затем биографию вновь откорректировали.

А в 2017 году президент России Владимир Путин, которого не предупредили о смене даты рождения его белорусского коллеги, по традиции поздравил Лукашенко 30 августа поздравительной телеграммой и телефонным звонком, пожелав "крепкого здоровья и дальнейших успехов", сообщалось на сайте Кремля.

О своей "истинной" дате рождения Лукашенко заговорил еще в 2009 году. "Вы же понимаете, что я тоже человек, у меня есть дети, особенно младший Николенька, в котором я души не чаю. Ему сегодня пять лет (в 2020-м исполняется 16, – ред.), а мне уже 55. Родились мы с ним в один день, 31 августа", – сказал он в интервью газете "Завтра".

Александр Лукашенко отмечает свой день рождения в один день с сыном Николаем

Кроме того, однажды Лукашенко признался, что не отмечает свой день рождения, поскольку считает его "паршивым" днем.

"У нас в семье не было принято и сейчас не принято отмечать его. Все это знают и меня никогда не поздравляют. Чтобы прийти в день рождения, выстроиться в очередь, как это обычно бывает, вечеринка какая-то, – у меня этого нет. Я всегда, иногда даже специально, уезжаю и работаю даже более напряженно, чем обычно. Поэтому близкие, знающие меня люди, поздравляют меня последние 5-6 лет и моего малыша (младший сын Лукашенко Николай, – ред.) – в один день, 31-го. Дни рождения я вообще не отмечаю. Это для меня самый паршивый день в жизни, потому что, к сожалению, в этот день ты становишься на год старше", – сказал он в интервью "Литовскому курьеру" в 2010 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко рассказал о "теплых" отношениях своего сына с Путиным.