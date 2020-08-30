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Александру Лукашенко – 66: почему он изменил дату рождения и как подставил Путина

Анна Паскевич
Анна Паскевич
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Александру Лукашенко исполняется 66 лет

Александру Лукашенко исполняется 66 лет.

Александр Лукашенко, который занимал пост президента Беларуси пять сроков подряд, в воскресенье, 30 августа отмечает свой день рождения. Такая дата указана в открытых источниках в сети (в частности, в белорусской, украинской и российской версиях "Википедии"), однако на официальном сайте президента Беларуси его днем рождения указано 31 августа.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, почему возникли такие расхождения и как это объясняет сам политик.

На странице, посвященной Лукашенко, в "Википедии" указано, что он родился 30 августа 1954 года в поселке Копысь в Оршанском районе Витебской области Беларуси. При этом в биографии на официальном сайте президента датой рождения политика с 2010 года значится 31 августа.

На сайте президента Беларуси сейчас указано, что Лукашенко родился 31 августа

На сайте президента Беларуси сейчас указано, что Лукашенко родился 31 августа Скриншот

Так, десять лет назад в биографию Лукашенко внесли изменения – до этого он принимал поздравления именно 30 августа, эта дата была указана во всех документах и справочниках. В администрации президента журналистам тогда объяснили, что мать Александра Лукашенко поступила в роддом вечером 30 августа, но родился он якобы после полуночи, то есть 31 августа.

Записали же новорожденного на 30 августа, по дате поступления роженицы в роддом. После рождения младшего сына Николая (родился 31 августа 2004 года, – ред.) Лукашенко стал интересоваться подробностями своего появления на свет и от матери узнал, что фактически он родился в последний день лета, утверждали в ведомстве.

В биографии Лукашенко на сайте президента Беларуси несколько раз меняли дату его рождения

В биографии Лукашенко на сайте президента Беларуси несколько раз меняли дату его рождения скриншот

При этом в документах для Центризбиркома на выборах президента 2010 и 2015 года Лукашенко по-прежнему значился как рожденный 30 августа. На сайте президента информацию в 2015-м также изменили, вернув в биографию 30 августа. Это можно проследить по базе web.archive.org. Старая дата значилась днем рождения Лукашенко до, как минимум, 26 августа 2016 года. А затем биографию вновь откорректировали.

А в 2017 году президент России Владимир Путин, которого не предупредили о смене даты рождения его белорусского коллеги, по традиции поздравил Лукашенко 30 августа поздравительной телеграммой и телефонным звонком, пожелав "крепкого здоровья и дальнейших успехов", сообщалось на сайте Кремля.

О своей "истинной" дате рождения Лукашенко заговорил еще в 2009 году. "Вы же понимаете, что я тоже человек, у меня есть дети, особенно младший Николенька, в котором я души не чаю. Ему сегодня пять лет (в 2020-м исполняется 16, – ред.), а мне уже 55. Родились мы с ним в один день, 31 августа", – сказал он в интервью газете "Завтра".

Александр Лукашенко отмечает свой день рождения в один день с сыном Николаем

Александр Лукашенко отмечает свой день рождения в один день с сыном Николаем

Кроме того, однажды Лукашенко признался, что не отмечает свой день рождения, поскольку считает его "паршивым" днем.

"У нас в семье не было принято и сейчас не принято отмечать его. Все это знают и меня никогда не поздравляют. Чтобы прийти в день рождения, выстроиться в очередь, как это обычно бывает, вечеринка какая-то, – у меня этого нет. Я всегда, иногда даже специально, уезжаю и работаю даже более напряженно, чем обычно. Поэтому близкие, знающие меня люди, поздравляют меня последние 5-6 лет и моего малыша (младший сын Лукашенко Николай, – ред.) – в один день, 31-го. Дни рождения я вообще не отмечаю. Это для меня самый паршивый день в жизни, потому что, к сожалению, в этот день ты становишься на год старше", – сказал он в интервью "Литовскому курьеру" в 2010 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко рассказал о "теплых" отношениях своего сына с Путиным.

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