9 ноября: какой праздник отмечают, приметы в день Нестора Летописца и именинники

9 ноября 2020 года в Украине отмечают День украинской письменности и языка и Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства, а в мире – Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма. Также Православная Церковь почитает память преподобного Нестора Летописца.

В этот день существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 9 ноября, – читайте в материале OBOZREVATEL.

9 ноября именины празднуют: Андрей, Еротиида, Капитолина, Леокадия, Марк, Нестор.

День украинской письменности и языка

Этот государственный праздник был учрежден в 1997 году указом второго президента Украины Леонида Кучмы. Он был посвящен памяти украинского летописца Преподобного Нестора – последователя создателей славянской письменности Кирилла и Мефодия.

День украинской письменности и языка: когда отмечают rubryka.com

Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства

Ежегодно 9 ноября, начиная с 2014 года, в Украине отмечается Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства. Праздник был учрежден с целью отметить весомый вклад работников культуры и любителей в возрождение украинской национальной культуры, развитие народного творчества, активную культурно-просветительскую деятельность.

Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства: когда отмечают nikvesti.com

Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма

Праздник был установлен по инициативе Международной сети против расизма UNITED, объединяющей более 500 организаций из 49 стран. Дата установлена в память об одном из самых массовых еврейских погромов, произошедших в Германии в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года. Это день вошел в историю как "Хрустальная ночь", или "Ночь разбитых витрин".

Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма: что это за праздник partners4good.com

День памяти преподобного Нестора Летописца

В православной церкви 9 ноября почитается память Нестора Летописца, который прославился своими летописями. Кроме того, Нестор являлся монахом Киево-Печерской Лавры, и именно его перу принадлежит "Повесть временных лет", в которой Нестор подробно описал жизнь и деяния первых князей.

Ученые говорят о том, что именно Нестор Летописец был современником апостолов и многих святых, которые известны в христианской церкви.

Преподобный Нестор Летописец ukranews.com

Приметы на 9 ноября

Приметы на 9 ноября wallpapercave.com

Гусь 9 ноября на лед выходит – плавать долго по воде будет, значит, зима наступит нескоро.

Иней на деревьях 9 ноября предвещает мороз.

Туман утром – жди оттепели.

Снег выпал на сырую землю – весна, по приметам, будет ранней, и можно будет увидеть большое количество подснежников.

Что нельзя делать 9 ноября

Нельзя игнорировать выполнение обещания, ведь это может привести к несчастью.

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