9 февраля: праздники, приметы на Златоустьев огонь и именинники

9 февраля в православии отмечают праздник Златоустьев огонь. В мире – Международный день пиццы.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какими будут погода и будущий урожай. О том, что нельзя делать 9 февраля, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именины празднуют: Анна, Екатерина, Дмитрий, Иван, Петр.

Златоустьев огонь

Праздник получил свое название в честь архиепископа и богослова Иоанна Златоуста из Константинополя. При жизни за свой ораторский дар он получил прозвище Златоуст.

Святитель и проповедник Иоанн Златоуст media.elitsy.ru

А сам праздник назвали Златоустьев огонь, поскольку в этот день с особым вниманием принято относиться к домашнему очагу. 9 февраля стоит почитать печной огонь, ведь он заменяет солнечное тепло в зимнее время. Для этого зажигали сразу все сухие поленья и лучину из березы, чтобы устье печи стало золотым. Это делали с целью призвать в дом достаток и здоровье.

9 февраля стоит почитать печной огонь pexels.com

Также Иоанну Златоусту в народе было принято молиться о просвещении разума и о постижении духовной грамоты, также святого вспоминали во время жизненного отчаяния.

Международный день пиццы

В этот вторник весь мир отмечает Международный день пиццы. В том виде, в котором мы знаем и любим пиццу, она впервые появилась в Неаполе (Италия), еще в 1830-е годы. Однако, некоторые кулинарные эксперты заверяют, что ее история насчитывает тысячелетия, ведь лепешками с начинками лакомились еще в античные времена.

9 февраля мир отмечает Международный день пиццы pexels.com

Народные приметы на 9 февраля

Если облака идут против ветра – будет снег.

На 9 февраля запотели окна, значит, стоит ждать потепления.

Круглые верхушки снежных сугробов в этот день сулят богатый урожай.

Что нельзя делать 9 февраля

В этот день нельзя резать кожу и обжигаться. Стоит оберегать себя от любых возможных травм на работе и дома.

На Златоуста запрещено делать покупки.

Также не рекомендуется в этот день дарить подарки.

9 февраля стоит отказаться от мытья головы.

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