10 февраля: праздники, что нельзя делать, приметы и именинники

10 февраля в православной церкви отмечают День памяти преподобного Ефрема Сирина, в народе этот день известен как Ефрем – сверчковый заступник.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какими будут погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 10 февраля, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именины отмечают: Екатерина, Леонтий, Георгий, Ефрем, Ольга, Федор, Владимир.

День памяти преподобного Ефрема Сирина

Ефрем Сирин родился в Месопотамии в 4 веке, при жизни был христианским богословом и поэтом, которого почитают как одного из учителей церкви и толкователя Святого Писания. В юности святой Ефрем ушел в пустыню и стал иконом, получив от Бога особенный дар. Поговаривали, что из его уст истекала благодать, которая могла исцелить души всех, слушавших его поучения.

10 февраля почитают память преподобного Ефрема Сирина pravlife.org

Ефрем – сверчковый заступник

В народе Ефрема прозвали сверчковым заступником. Именно поэтому в день никто не трогал насекомых в доме. Традицией было подметать пол специальным веником из полыни, чтобы "поставить" защиту от сглаза и нечисти.

Также в этот день отмечали день рождения домового, которого считали справедливым защитником дома. Верили, что домовой не терпит ссор, грязи и непорядочных хозяев, поэтому старались задобрить его едой. Так, 10 февраля принято оставлять на ночь мисочку вкусной каши.

10 февраля оставляли на ночь миску каши, чтобы задобрить домового. pexels.com

Приметы 10 февраля

Если на Ефрема разгулялся сильный ветер, лето будет дождливым и сырым.

Если в доме кто-то из членов семьи заболел, значит это проказничает домовой.

В этот день стоит туман над лесом – к дождю и ненастью.

А если 10 февраля лес почернел – к оттепели.

10 февраля следили за ветром и лесом, чтобы предугадать погоду pexels.com

Что нельзя делать 10 февраля

В этот день категорически запрещено ругаться и конфликтовать.

Также не стоит выметать из дома пауков и убивать других насекомых, даже тараканов.

Нельзя оставлять мусор в доме.

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