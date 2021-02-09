10 февраля: праздники, что нельзя делать, приметы и именинники

10 февраля в православной церкви отмечают День памяти преподобного Ефрема Сирина, в народе этот день известен как Ефрем – сверчковый заступник.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какими будут погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 10 февраля, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именины отмечают: Екатерина, Леонтий, Георгий, Ефрем, Ольга, Федор, Владимир.

Ефрем Сирин родился в Месопотамии в 4 веке, при жизни был христианским богословом и поэтом, которого почитают как одного из учителей церкви и толкователя Святого Писания. В юности святой Ефрем ушел в пустыню и стал иконом, получив от Бога особенный дар. Поговаривали, что из его уст истекала благодать, которая могла исцелить души всех, слушавших его поучения.

В народе Ефрема прозвали сверчковым заступником. Именно поэтому в день никто не трогал насекомых в доме. Традицией было подметать пол специальным веником из полыни, чтобы "поставить" защиту от сглаза и нечисти.

Также в этот день отмечали день рождения домового, которого считали справедливым защитником дома. Верили, что домовой не терпит ссор, грязи и непорядочных хозяев, поэтому старались задобрить его едой. Так, 10 февраля принято оставлять на ночь мисочку вкусной каши.

Если на Ефрема разгулялся сильный ветер, лето будет дождливым и сырым.

Если в доме кто-то из членов семьи заболел, значит это проказничает домовой.

В этот день стоит туман над лесом – к дождю и ненастью.

А если 10 февраля лес почернел – к оттепели.

В этот день категорически запрещено ругаться и конфликтовать.

Также не стоит выметать из дома пауков и убивать других насекомых, даже тараканов.

Нельзя оставлять мусор в доме.

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