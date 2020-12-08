9 декабря: какие праздники отмечают, приметы на Юрьев день и именинники

В среду, 9 декабря, православная церковь чтит память святого великомученика Георгия Победоносца. В народе праздник называют Юрьев день, Юрий Зимний или Егорий Зимний. В мире также отмечаютсяДень борьбы с коррупцией и День памяти жертв преступлений геноцида.

В эту дату существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 9 декабря, читайте в материале OBOZREVATEL.

9 декабря именины празднуют: Василий, Георгий, Даниил, Иван, Илья, Михаил.

Ежегодно христиане восточного обряда почитают святого великомученика Георгия Победоносца, которого также называют Юрием. Верующие молятся святому Георгию о защите семейного очага и здоровье домашних животных.

Празднование дня Георгия Победоносца 9 декабря установил киевский князь Ярослав Мудрый в 11 веке. Эту дату в православии посвятили освящению Георгиевского храма в 1051-1054 годах в Киеве.

В народе День Георгия Победоносца называют Юрьев день или Егорий Зимний. Издавна считалось, что именно в этот день зима окончательно вступает в свои права и начинаются настоящие холода.

В этот день было принято, выезжая куда-либо по делам, служить молебен о благополучии на предстоящий путь. Также до Егория нужно было раздать все долги, иначе можно было прожить всю жизнь в должниках. К Юрьеву дню старались обить все двери войлоком или рогожей, законопатить окна и погреба, чтобы мороз не проникал в избу.

9 декабря 2003 года в мексиканском городе Мерида на Политической конференции высокого уровня была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции.

Документ обязывает подписавшие его государства объявить уголовным преступлением взятки, хищение бюджетных средств и отмывание коррупционных доходов. Дата существует для того, чтобы напоминать мировой общественности о том, насколько важно противостоять коррупции на глобальном уровне.

В сентябре 2015 года Генеральная Ассамблея ООН, по инициативе Армении, своей резолюцией (A/RES/69/323) постановила провозгласить 9 декабря Международным днем памяти жертв преступления геноцида. Целью праздника является чествование достоинства жертв и предупреждения глобальных преступлений в будущем.

Дата была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1948 году Генассамблея приняла Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

Если на Юрьев день холодно или ударил мороз, то зима обещает быть очень суровой и долгой.

Услышать волчий вой недалеко от дома – к сильным морозам.

Иней на земле на Юрьев день – к хорошему урожаю.

Сильный ветер 9 декабря: ожидайте трескучих морозов.

Если на 9 декабря весь день метет метель, то будет раннее поение пчел.

Нельзя оставаться в этот день в должниках.

Не стоит отправляться в дальнюю дорогу.

Запрещено лежать и бездельничать: святой Георгий благоволит трудолюбивым.

Использовать гребни, расчески, ножницы – по поверью, это навредит волосам.

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