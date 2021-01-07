8 января: какой праздник отмечают, приметы на Собор Пресвятой Богородицы и именинники

Ежегодно 8 января православные христиане отмечают Собор Пресвятой Богородицы. По народному календарю – Бабьи каши. В мире также отмечают День вращения Земли.

В эту дату существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 8 января, читайте в материале OBOZREVATEL.

8 января именины празднуют: Александр, Василий, Григорий, Давид, Дмитрий, Ефим, Иосиф, Константин, Леонид, Михаил, Николай, Анфиса, Мария.

Православные христиане 8 января отмечают Собор Пресвятой Богородицы. В этот день церковь прославляет Деву Марию, родившую Сына Божьего Иисуса Христа 7 января по григорианскому календарю.

Праздник получил такое название, поскольку в этот день совершается общее, соборное, почитание и других близких к Богоматери и Иисусу Христу лиц. Так, вместе с Пресвятой Богородицей 8 января также чтят память тех, кто по плоти был близок к Спасителю: святого Иосифа Обручника, царя Давида и святого Иакова.

Этот праздник, который наши предки отмечали на следующий день после Рождества, считался особенно важным для женщин – в этот день они навещали повитух, принимавших у них роды, угощали их хлебом и пирогами. Считалось, что это принесет счастье тому, кто дарит, а также легкие роды беременным.

Также было принято приводить детей к повивальным бабкам – считалось, что они могут благословить наследников на счастливое будущее и удачливую жизнь.

Ежегодно 8 января в мире отмечается День вращения Земли. В этот день в 1851 году французский физик Леон Фуко впервые наглядно продемонстрировал, как вращается наша планета, подвесив наполненный свинцом латунный шар с вершины Пантеона в Париже.

Если 8 января бушует вьюга и мороз, значит, лето будет холодным.

Снег липнет к ладоням – стоит ждать тепла.

Северный ветер принесет с собой холод и стужу.

В этот день нельзя покупать веревки – к беде.

Нельзя варить или пить кисель – к покойнику.

Не стоит выяснять отношения с близкими – это приведет к долгосрочному конфликту.

Избегайте "грязной" работы по хозяйству, а также рекомендуется отложить ремонт.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие праздники отмечаются в январе 2021 года: церковный календарь.