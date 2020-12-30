Названы 8 стран, которые не празднуют Новый год 1 января

Новый год 1 января празднуют не во всех странах, причем в некоторых он даже запрещен законом. OBOZREVATEL рассказывает, где и по каким причинам не отмечают праздник.

Израиль

Новый год в Израиле называется Рош ха-Шана и отмечается по лунному календарю в конце сентября – начале октября. 1 января в стране является обычным рабочим днем.

Саудовская Аравия

В Саудовской Аравии празднование Нового года 1 января запрещено законом. Полиция "Аль Мутава" следит, чтобы в продаже не было новогодней атрибутики, а на улицах не проводились какие-либо мероприятия. Государство строго следует религиозным предписаниям и отмечает Новый год в день весеннего равноденствия 21 марта.

В Китае Новый год празднуют в январе или феврале Pixabay

Китай

Хотя Новый год, который наступает 1 января, в Китае признан официальным государственным праздником, празднуют его в другую дату – второе новолуние после дня зимнего солнцестояния, то есть в январе или феврале. Традиционно начало года отмечают массовыми фестивалями и шествиями, фейерверками, праздником фонарей и семейными застольями.

Иран

Иран использует Персидский календарь, согласно которому новый год наступает 22 марта, в праздник Новруз. Так же его отмечают в Афганистане, Азербайджане, Албании, Казахстане, Киргизии, Македонии, Таджикистане, Турции и Узбекистане.

Иранский Новый год, Новруз, наступает 22 марта Pixabay

Бангладеш

В Бангладеш отмечают Бенгальский Новый год, который является национальным праздником и наступает 14 апреля. В этот день в парках страны проходят различные концерты и культурные мероприятия.

Индия

Из-за разнообразия культур и традиций в Индии Новый год отмечается в разное время. Официально праздник установлен на 22 марта, однако в штате Керала его празднют 13 апреля, а на юге страны – в середине осени.

Южная Корея празднует Новый год в начале февраля Unsplash

Вьетнам

Новый год во Вьетнаме – Тет – празднуют по лунному календарю, в первый день первого месяца, – чаще всего он совпадает с китайским. Это самый большой и самый любимый праздник в стране, который может отмечаться целую неделю.

Южная Корея

Хотя 1 января в Южной Корее является официальным выходным, более важным праздником здесь считается Соллаль – Корейский новый год, который отмечается в первый день лунно-солнечного календаря (обычно это начало февраля). Соллаль считается семейным праздником, во время которого корейцы наряжаются в национальную одежду, едят традиционную еду, встречают новогоднее солнце на берегу моря и чтят память предков.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, в каких странах новогодние традиции – самые необычные. Так, итальянцы выбрасывают из окон старые вещи, а французы осыпают друг друга конфетами.