8 ноября: какой праздник отмечают, приметы на Дмитриев день и именинники

8 ноября 2020 года во всем мире отмечают Международный день радиологии. Также Православная Церковь почитает память великомученика Димитрия Солунского. В народе праздник получил название Дмитриев день.

В этот день существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 8 ноября, – читайте в материале OBOZREVATEL.

8 ноября именины празднуют: Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий, Иосаф, Луп, Митродор, Феофил.

Праздник является совместной инициативой Европейского общества радиологии, Радиологического общества Северной Америки и Американского колледжа радиологии. Впервые праздник отметили довольно недавно – 7 лет назад, 8 ноября 2012 года.

Дата выбрана неслучайно – именно 8 ноября 1895 года немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген открыл рентгеновское излучение, положив начало новой медицинской дисциплине – радиологии.

В этот день православные христиане почитают память святого Димитрия Солунского из греческого города Солунь (Фессалоники). Известно, что жил он во времена императора Диоклетиана. В житии его сказано, что родители Димитрия сначала были тайными христианами и после рождения сразу же его окрестили, а потом старались воспитывать в благочестии и вере.

Не зная о христианской вере Димитрия, римский император назначил его проконсулом Фессалоникийской области. Вместо того, чтобы преследовать христиан, Димитрий на своем посту открыто учил жителей города христианской вере и искоренял идолопоклонство и языческие обычаи. Когда об этом узнала римская власть, святого Дмитрия бросили в тюрьму и пронзили копьями. Тело святого бросили на съедение зверям, но набожные солунские христиане подобрали и похоронили его.

В народе говорят, что святой Димитрий приносит зиму. Следовательно, даже если еще тепло и солнечно, встречают день в теплой одежде. К слову, 8 ноября было принято пить пиво: "В Дмитриев день и воробей под кустом пиво варит".

День на Дмитрия без снега – зима придет поздно.

Снег и мороз – весна будет поздняя и холодная.

Если на Дмитрия дождь, то на Введение снега будет по колени.

Земля замерзла и дует холодный ветер – до Нового года снега не будет.

Теплая и ясная погода – весна наступит быстро.

Выпал снег – ноябрь будет холодным и морозным.

8 ноября нельзя забывать об усопших родственниках. Их поминают за столом и оставляют на ночь воду и новое полотенце. Это делается, чтобы почившая душа могла напиться или умыться.

Также этот день нельзя много работать.

Нельзя 8 ноября шить, заниматься ткачеством и вязать.

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