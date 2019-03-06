8 марта: поздравления с Международным женским днем

Совсем скоро практически во всем мире будет отмечаться Международный женский день. Этот праздник создан для того, чтобы женщины могли выходить на митинги, марши и всячески привлекать внимание общественности к проблемам, с которыми они сталкиваются ежедневно.

Для многих этот праздник утратил свой первоначальный посыл и стал просто женским днем, во время которого принято дарить женщинам цветы и всячески радовать их. OBOZREVATEL предлагает читателю оригинальные открытки и стихи с 8 марта.

Будь сильной, храброй, будь собой

И следуй за своей мечтой

Не знай ни горя ни беды

Любима будь, сама люби

И выбери сама свой путь

Не позволяй себя вести

И для себя счастливой будь

Лишь для себя всегда цвети

В весенний день, когда капели

Все громче за окном звенят,

Хочу, чтоб это поздравленье

Теплом наполнило твой взгляд.

Пусть унесутся злые вьюги

И все печали унесут.

Пусть в небесах светлее будет,

В душе — подснежники цветут!

Пусть юный март тебя согреет,

Любовью пусть наполнит дом.

Желаю счастья и веселья!

С Международным женским днем!

Всех милых женщин на планете

Мы поздравляем в этот день.

Для всех вас солнышко пусть светит,

Играет звонкая капель.

Мы пожелаем вам здоровья,

Уюта в доме и тепла,

Заботы близких и внимания —

Сегодня, завтра и всегда!

Желаем вам, конечно, счастья.

И пусть уходят все ненастья,

Чтоб радовались вы всегда

Весны приходу и тепла!

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