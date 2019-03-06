8 марта: поздравления с Международным женским днем

Совсем скоро практически во всем мире будет отмечаться Международный женский день. Этот праздник создан для того, чтобы женщины могли выходить на митинги, марши и всячески привлекать внимание общественности к проблемам, с которыми они сталкиваются ежедневно.
Для многих этот праздник утратил свой первоначальный посыл и стал просто женским днем, во время которого принято дарить женщинам цветы и всячески радовать их. OBOZREVATEL предлагает читателю оригинальные открытки и стихи с 8 марта.
Будь сильной, храброй, будь собой
И следуй за своей мечтой
Не знай ни горя ни беды
Любима будь, сама люби
И выбери сама свой путь
Не позволяй себя вести
И для себя счастливой будь
Лишь для себя всегда цвети
В весенний день, когда капели
Все громче за окном звенят,
Хочу, чтоб это поздравленье
Теплом наполнило твой взгляд.
Пусть унесутся злые вьюги
И все печали унесут.
Пусть в небесах светлее будет,
В душе — подснежники цветут!
Пусть юный март тебя согреет,
Любовью пусть наполнит дом.
Желаю счастья и веселья!
С Международным женским днем!
Всех милых женщин на планете
Мы поздравляем в этот день.
Для всех вас солнышко пусть светит,
Играет звонкая капель.
Мы пожелаем вам здоровья,
Уюта в доме и тепла,
Заботы близких и внимания —
Сегодня, завтра и всегда!
Желаем вам, конечно, счастья.
И пусть уходят все ненастья,
Чтоб радовались вы всегда
Весны приходу и тепла!
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