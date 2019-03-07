8 марта: какие подарки не стоит дарить женщинам

У многих мужчин принято дарить женщинам в Международный женский день, который ежегодно отмечают 8 марта, цветы и "традиционные наборы".

Однако, прекрасной половине человечества, как и сильной, не нравится получать определенные предметы. Ведь они и сами могут прекрасно обойтись без такого "внимания", сходив в супермаркет. OBOZREVATEL сделал подборку подарков, которые не стоит дарить женщинам на 8 марта.

Цветы для женщины в 8 марта pixabay

Наборы по акции "3/1 – пожалуй, один из самых распространенных подарков, которые женщины не хотят получать на праздники. Мужчины часто допускают ошибку, покупая гель для душа, шампуни или крема. Во-первых, женщины сами могут приобрести предметы личной гигиены. Во-вторых, "презент" может элементарно не подойти для типа кожи, волос и так далее.

Домашняя утварь

zefirr.net

Ложки, поварешки, швабры и прочие наборы для хозяек напоминают женщинам о том, что в их обязанности, помимо работы, семьи и прочих многочисленных дел в течение дня входит еще и тяжелый труд по дому. Хотя бы два дня в году (на день рождения и 8 марта) прекрасная половина человечества хочет отдохнуть от мысли о том, что нужно нестись, сломя голову, чтобы помыть, почистить и приготовить.

Одежда и белье

Мастерок

Кружевные трусики – это, конечно, очень мило, но можно не угадать с размером или цветом, или материалом, на который у возлюбленной может быть аллергия. А если пара еще не перешла к стадии "ходить в туалет с открытой дверью", когда нет никаких секретов и загадки в отношениях, то женщина, наверняка, может скрывать свой истинный размер. Потому такой подарок также может быть неприятен.

Духи

Это очень интимный подарок. Ведь мужчина должен быть на 200% уверен, какой именно аромат нравится его избраннице. А продавцы-консультанты могут предложить такое, от чего у женщины проявится рвотный рефлекс.

Сувениры и прочие "милые подарки"

pixabay

Плюшевые мишки, рамки для фотографий и кружки хороши, если влюбленным до 16 лет. И то, нынешние молодые поколения так быстро взрослеют, что даже в подростковом возрасте некоторые из таких "знаков внимания" могут показаться оскорбительными. А для зрелых пар – тем более.

Чтобы порадовать свою возлюбленную на 8 марта – нужно проявить воображение, инициативу, или немного покопаться в интернете, если не получается придумать что-нибудь интересное.

Ранее OBOZREVATEL подобрал интересные открытки и поздравления для женщин на 8 марта. 7 марта в Киеве мужчины оригинально поздравили прекрасную половину с наступающим праздником.

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