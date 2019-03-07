8 марта 2019: какой сегодня праздник

8 марта 2019 года в Украине и мире отмечается множество исторических событий и памятных дат. Так, в этот день празднуют Международный женский день, который был создан для борьбы с дискриминацией женщин.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.

Международный женский день

8 марта практически во всем мире отмечают Международный женский день. Этот праздник был создан для того, чтобы женщины могли выходить на митинги и марши, выступая за свои права. Так, впервые такое мероприятие было проведено в 1908 году в Нью-Йорке. Тогда, около 15 тысяч американок требовали равных с мужчинами зарплат и избирательного права.

На сегодняшний день, 8 марта практически потеряло свой первоначальный смысл, превратившись в "праздник весны и красоты". Но, несмотря на это во всех странах остаются женщины, которые выходят на марши и борются с дискриминацией, сексизмом и выступают за равноправие.

Именины 8 марта 2019

Александр, Кузьма, Иван.

Родились 8 марта

1494 — Россо Фьорентино (ум. 1540), итальянский живописец флорентийской школы, работавший в Италии и во Франции.

1714 — Карл Филипп Эммануил Бах (ум. 1788), немецкий композитор, второй из пяти сыновей И. С. Баха.

1856 — Порфирий Мартынович (ум. 1933), украинский художник, график.

1886 — Эдуард Кендалл (ум. 1972), американский химик, нобелевский лауреат по физиологии и медицине (1950).

1976 — Фредди Принц-младший, американский актер, продюсер, сценарист.

Народные приметы 8 марта

Быстрые и высокие облака предвещают хорошую погоду;

Густой туман 8 марта – лето будет ненастным;

Сороки в лес улетели – скоро наступит тепло;

Крик тетерева слышится – примета к тому, что весна придет совсем скоро;

Воробьи вьют гнезда, а сороки летят в лес – скоро установится тепло, и холода больше не придут.

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