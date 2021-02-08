8 февраля: праздники, народные приметы и именинники

8 февраля в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников. В православии – День памяти преподобного Феодора Студита, а в народе – Федор-поминальник.

Существуют определенные запреты, а народные приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшие дни. О том, что нельзя делать 8 февраля, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именины празднуют Давид, Мария, Петр, Федор, Аркадий.

Жизнь преподобного была воистину подвижнической. Он трудился на самых тяжелых черных работах, строго хранил пост и каждый день исповедовался. Известно, что Феодор при жизни написал множество просветительских духовных книг и совершил много чудес, за что инока назвали преподобным и начали ему молиться в трудных житейских ситуациях.

Так, призывающие его имя во время молитвы избавлялись от пожаров, от нападений диких зверей, получали исцеления от различных болезней.

Считалось, что 8 февраля покойные тоскуют по своим родным, поэтому возвращаются на землю. Чтобы успокоить их, нужно насыпать на могилу золы и сказать: "Не ходите во двору, души сиротские! А подите на западную сторону, там вам вечное радование". Там, где являлись умершие, следовало окропить место святой водой.

Чтобы защитить себя от духов, на окна и двери вешают ветки рябины и пучки крапивы.

Также в этот день принято молиться Феодору об исцелении от грудных болезней и от болей в желудке, а также гадать по гороху на погоду. Так, если сухие горошины катались по блюду со звоном, то будут морозы, а если тихо – выпадет снег.

Если на Федора морозы сильные, то лето будет жарким.

Ясно и нет ветра – весна наступит рано и не будет холодной.

Какой день 8 февраля – такой и весна будет.

Если синица с утра поет, то зима еще придет.

В этот день один грех считается за три, поэтому проведите 8 февраля праведно.

Нельзя разочаровывать близких и не выполнять обещания.

Категорически запрещено убирать в этот день, чтобы не вымести удачу из дома.

Также стоит надеть чистую одежду и помыть голову. Причем засорять мысли также нельзя, наполнив душу лишь добрыми помыслами.

Запрещено 8 февраля сквернословить и вступать в ссоры.

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