7 января: какой праздник отмечают, приметы на Рождество и именинники

7 января христиане восточного обряда во всем мире празднуют Рождество Христово – одно из важнейших торжеств в православии.

В эту дату существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 7 января, читайте в материале OBOZREVATEL.

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Рождество Христово

Православные верующие 7 января отмечают один из главных христианских праздников – Рождество Христово. Этот день считается днем рождения Иисуса Христа в Вифлееме, куда попали его земные родители Иосиф иДева Мария.

Рождество Христово 2021: традиции. Сalend.online

Этот день в Украине является государственным выходным. В Рождество верующие посещают праздничное богослужение, поздравляют друг друга и колядуют. Пение колядок считается основной рождественской традицией. С разрешения хозяев колядующие исполняли праздничные песни и желали их дому счастья, здоровья и богатства. Хозяева, в свою очередь, одаривают колядующих фруктами и сладостями или попросту давали деньги.

Утром 7 января принято приветствовать друг друга словами "Христос родился!", на что следует ответить "Славим его!".

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Рождество Христово 2021: приметы на праздник. Pixabay

Приметы на 7 января

Если на Рождество вы потеряете какую-то вещь, то вас могут ждать убытки в течение года.

На небе много звезд – год будет богатым.

Если найдете на улице красивую вещь – ждите финансового вознаграждения.

На Рождество идет снег – год будет удачным и насыщенным.

Первой войдет в дом женщина – к несчастью, мужчина – к радости.

Что нельзя делать 7 января

Нельзя убирать и заниматься домашними делами.

В этот святой день ни в коем случае не разрешается ругаться и кричать.

Нельзя в Рождество переезжать в другой дом.

Не стоит заниматься хозяйственными работами.

Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.

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