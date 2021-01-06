7 января: какой праздник отмечают, приметы на Рождество и именинники
7 января христиане восточного обряда во всем мире празднуют Рождество Христово – одно из важнейших торжеств в православии.
В эту дату существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 7 января, читайте в материале OBOZREVATEL.
7 января именины празднуют: Кристина, Мария, Григорий, Илья, Константин, Михаил, Федор.
Рождество Христово
Православные верующие 7 января отмечают один из главных христианских праздников – Рождество Христово. Этот день считается днем рождения Иисуса Христа в Вифлееме, куда попали его земные родители Иосиф иДева Мария.
Этот день в Украине является государственным выходным. В Рождество верующие посещают праздничное богослужение, поздравляют друг друга и колядуют. Пение колядок считается основной рождественской традицией. С разрешения хозяев колядующие исполняли праздничные песни и желали их дому счастья, здоровья и богатства. Хозяева, в свою очередь, одаривают колядующих фруктами и сладостями или попросту давали деньги.
Утром 7 января принято приветствовать друг друга словами "Христос родился!", на что следует ответить "Славим его!".
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Приметы на 7 января
Если на Рождество вы потеряете какую-то вещь, то вас могут ждать убытки в течение года.
На небе много звезд – год будет богатым.
Если найдете на улице красивую вещь – ждите финансового вознаграждения.
На Рождество идет снег – год будет удачным и насыщенным.
Первой войдет в дом женщина – к несчастью, мужчина – к радости.
Что нельзя делать 7 января
Нельзя убирать и заниматься домашними делами.
В этот святой день ни в коем случае не разрешается ругаться и кричать.
Нельзя в Рождество переезжать в другой дом.
Не стоит заниматься хозяйственными работами.
Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.
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