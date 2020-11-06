7 ноября: какой праздник отмечают, приметы и именинники

7 ноября все православные отмечают Дмитриевскую родительскую субботу – день накануне памяти святого великомученика Димитрия Солунского. По народному календарю – Дедовские плачи. Также в мире празднуют Всемирный день мужчин.

В этот день существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 7 ноября, – читайте в материале OBOZREVATEL.

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Дмитриевская родительская суббота в 2020 году приходится на 7 ноября.Так, она совершается в ближайшую субботу перед днем памяти великомученика Димитрия Солунского, который празднуют 8 ноября.

Дмитриевская суббота является днем всеобщего поминовения усопших. Изначально в Дмитриевскую родительскую субботу верующие почитали память тысяч воинов, погибших в 1380 году на Куликовом поле в кровопролитном сражении с татаро-монголами под предводительством Дмитрия Донского.

После Куликовской битвы князь Димитрий Иоаннович, считавший своим небесным покровителем Дмитрия Солунского, распорядился ежегодно совершать заупокойные богослужения по всем павшим в бою в особую поминальную субботу накануне своих именин. Со временем Дмитриевская суббота стала общепризнанным в народе днем поминовения всех умерших православных христиан.

Праздник Дедовские плачи отмечается ежегодно 7 ноября (по старому стилю – 25 октября). В старину считалось, что в данный день рыдает сама природа, а значит это должны делать и люди. Природа плачет снегом или дождем, а человек – горькими слезами. В этот день необходимо помянуть всех умерших родных, а ритуальный плач должен огласить всю округу. Другие названия праздника: "Мартирий", "Маркиан", "Анастасия".

В этот день православная церковь почитает память мученика Анастасия, святой праведной Тавифы, одной из первых христианок города Яффы), мучеников Маркиана и Мартирия. На могиле мучеников Иоанн Златоуст построил церковь, в которой больные получали исцеление.

На Руси 7 ноября полагалось обязательно сходить на кладбище, привести в порядок могилы, зажечь церковную свечу. Придя домой, накрывали обильный стол, стараясь поставить на него те кушанья, которым отдавали предпочтение умершие родственники.

Полагалось в этот день оказать помощь сиротам и обездоленным, ведь их жизнь обычно была несладкой. Также должны были плакать все женщины и девушки. Плач начинали с причитаний о тяжелых воспоминаниях. Вечером зажигали свечи и просили помощи-совета у умерших. Плакать разрешалось везде, исключение составляла лишь подушка.

Всемирный день мужчин отмечается ежегодно в первую субботу ноября. В 2020 году праздник попадает на 7 ноября. Праздник был учрежден по предложению Михаила Горбачева и поддержан магистратом Вены, отделением ООН и рядом международных организаций. Праздник во всем мире отмечается неофициально с 2000 года. Существует еще и Международный мужской день (International Men's Day), отмечаемый ежегодно 19 ноября.

Если звезды на небе тускло светятся, день будет холодным и ненастным.

На деревьях много листьев – зима будет затяжной.

Выпало много снега – будет хороший урожай злаковых.

Если ветер завывает, то ненастье продлится ещё несколько дней.

Утром туман – к оттепели.

Вороны сидят на нижних ветвях деревьев – к сильному ветру.

Женщинам запрещено плакать в подушку, так как перо помнит все слезы и сохранит неприятности на длительный срок. А если на подушку ляжет кто-то другой, то беды перейдут к нему.

Нельзя есть хлеб – год хлебным не будет.

Говорить и думать плохое об усопших. Следует вспоминать лишь хорошее.

Смеяться или петь песни, участвовать в развлечениях, увеселительных мероприятиях.

Употреблять алкогольные напитки.

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