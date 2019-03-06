7 марта 2019: какой сегодня праздник

7 марта в Украине и мире отмечают множество интересных событий. Так, в этот день во Львове открылась первая типография, был запатентован телефон и родился один из создателей фотографии Жозеф Нисефор Ньепс.

OBOZREVATEL предлагает узнать, что значит этот день для истории.

Именины 7 марта

Андрей, Варвара, Владимир, Виктор, Елизавета.

Родились 7 марта

1765 — Жозеф Нисефор Ньепс (ум. 1833), французский изобретатель, один из создателей фотографии.

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1857 — Юлиус Вагнер-Яурегг (ум. 1940), австрийский психиатр, лауреат Нобелевской премии (1917).

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1875 — Морис Равель (ум. 1937), французский композитор, реформатор музыки.

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1970 — Рэйчел Вайс, британская актриса, лауреат премии "Оскар".

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Народные приметы 7 марта

Если голуби воркуют, а синицы на гнезда садятся – погода будет хорошей;

На безоблачном небе видно ясное солнце – погода вскоре изменится;

Рассвет светло-розовый или золотистый – погода будет очень хорошей;

Туманный день – лето будет влажным;

Холодная погода – лето тоже будет очень дождливым.

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