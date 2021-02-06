7 февраля: праздники, что нельзя делать, приметы и именинники

7 февраля в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников. В православии – День памяти святителя Григория Богослова, а в народе – Григорьев день.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет урожай и погода в этом году. О том, что нельзя делать 7 февраля, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именины празднуют Евгения, Александр, Анатолий, Борис, Василий, Виталий, Владимир, Григорий, Дмитрий, Петр, Филипп.

Верующие православной церкви 7 февраля отмечают День святителя Григория Богослова, которого считают одним из прародителей христианства. Святой жил в III веке нашей эры и в то время достиг больших высот на поприще проповедей и трудов. Свое прозвище Богослов Григорий получил за богословские труды, которые он оставил после себя.

Григорьев день принято посвящать добрым делам и благодарить других за оказанное добро. При этом, говорить о своей доброте и заниматься бахвальством не стоит. Торговцы в этот день носили с собой припасенный заранее заговоренный кусочек сахара. Такой оберег 7 февраля сулит удачу в продажах.

Также по погоде на Григория предсказывали погоду на следующую зиму.

Какой будет погода до полудня, такой будет декабрь. По погоде после обеда судили о второй половине следующей зимы.

Снег 7 февраля говорит о ранней осени и поздней зиме.

Громкий щебет птиц – к сильным морозам в скором времени.

На Григория Богослова нельзя ходить к парикмахеру и делать ногти, чтобы не навлечь на себя трудноразрешимые проблемы.

7 февраля также нельзя плеваться себе под ноги, чтобы не спугнуть удачу со своего пути.

Также нельзя выходить из дома без нужды и тяжело работать.

Не стоит проклинать кого-то и думать о себе в негативном ключе. Все сказанные в этот день слова могут сбыться.

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