7 декабря: какой праздник отмечают, приметы на День святой Екатерины и именинники

7 декабря 2020 года в Украине отмечают День местного самоуправления, а в мире – Международный день гражданской авиации. Также Православная Церковь почитает память великомученицы Екатерины Александрийской. В народе праздник называют День Екатерины.

В этот день существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 7 декабря, – читайте в материале OBOZREVATEL.

7 декабря именины празднуют: Евгений, Иван, Корнилий, Марк, Митрофан, Михаил, Екатерина.

7 сентября в Украине ежегодно отмечается День местного самоуправления. Это профессиональный праздник тех, кто трудится в сельских, поселковых, городских, районных и областных советах.

Праздник был введен в 2000 году указом второго президента Украины Леонида Кучмы "учитывая большое значение местного самоуправления для развития народовластия, демократизации общественных отношений и укрепления украинской государственности".

6 декабря 1996 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 7 декабря Международным днем гражданской авиации. Цель этого праздника – информирование общественности о вкладе гражданской авиации в социальное и экономическое развитие государств.

В православной церкви 7 декабря почитается память святой великомученицы Екатерины Александрийской, которая жила в III-IV вв. По преданию считается, что Екатерине не удавалось найти любимого, так как она хотела выйти замуж только за того, кто умнее ее. Тогда девушке помог христианский наставник ее матери, который и рассказал Екатерине о вере.

Впоследствии в Александрию на языческое празднество прибыл император Максимин. Он влюбился в Екатерину. Император позвал 50 мудрецов, чтобы они рассказали девушке о язычестве. Однако она убедила их принять христианство, за что мудрецов казнили. Когда Максимину не удалось сломать сильную христианскую веру Екатерины, он приказал казнить ее.

В народе Екатерина считалась покровительницей невест и брака, поэтому 7 декабря проводились различные гадания и встречи для знакомства с парнями. Также на Екатерину обязательно устраивали массовые гулянья и катание на санях.

Ясная погода 7 декабря – зима будет морозной.

Теплая погода на Екатерину – морозы ударят только после 17 декабря.

Круги вокруг луны – к морозу.

Маленькие звезды на небе станут приметой к тому, что скоро будет снегопад.

7 января запрещено тяжело работать физически, заниматься рукоделием.

В праздник Катерины нельзя разводить костры, топить печи и разжигать камины, чтобы "жизнь не задымилась".

Под запретом в Катеринин день – шумные гуляние, а также употребление алкоголя.

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