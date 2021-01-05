6 января: какой праздник отмечают, приметы на Сочельник и именинники

6 января православные христиане празднуют Сочельник – канун Рождества Христова. В мире также отмечается Всемирный день детей – сирот войны.

В эту дату существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 6 января, читайте в материале OBOZREVATEL.

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Рождественский Сочельник или Святой вечер

Рождественский Сочельник, также известный как Святой Вечер – это канун Рождества Христова, который празднуется в православной церкви ежегодно 6 января. По традиции в Сочельник отказываются от пищи до появления первой звезды, а в церкви служат молитвы Великих Часов.

Сочельник 2020: традиции и история праздника. Nash.Live

После восхода первой звезды к ужину подают 12 постных блюд, символизирующих число апостолов Иисуса Христа. Во главе стола должна стоять кутья.

Считается, что меню в Святвечер обязательно должно включать в себя узвар и вареники с капустой или грибами. Кроме того, популярными блюдами в Сочельник являются жареный картофель, гречка, постные голубцы с кашей или грибами и рыба.

Всемирный день детей – сирот войны

Всемирный день детей – сирот войны . Pixabay

Ежегодно 6 января во всем мире отмечается Всемирный день детей – сирот войны. Дата инициирована французской организацией SOS Enfants en Detresses. Целью праздника является привлечение внимания к глобальной проблеме вооруженных конфликтов в мире, а также помощь детям, потерявших родителей или опекунов в результате военных действий.

Приметы 6 января

Снег падает обильно – летом будет хороший урожай яблок.

Если 6 января на небе видно Млечный путь, значит, лето будет теплым.

На богатую кутью звездное небо – куры хорошо будут нестись и родит горох.

Если в Сочельник попариться в бане, то это даст человеку защиту от болезней на весь будущий год.

Что нельзя делать в Сочельник 6 января

Нельзя садиться к столу, пока не взойдет первая рождественская звезда.

Не садитесь к Святому ужину в черной одежде.

Не выносите в этот день из дома мусор.

В Сочельник нельзя заниматься шитьем и рукоделием.

Не запрещайте колядовать в вашем доме. Если не впустите их – от вас уйдет успех, если же впустите – ждите достатка и процветания.

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