6 ноября: какой праздник отмечают, приметы на Светец и именинники

В пятницу, 6 ноября в Украине отмечают День освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков. Также православные христиане чтят икону Скорбящей Божьей Матери. В народе праздник получил название Светец.

В этот день существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 6 ноября, – читайте в материале OBOZREVATEL.

6 ноября именины празднуют: Алексей, Афанасий, Виктория, Георгий, Иван, Ираклий, Николай, Петр.

Праздник в честь иконы Скорбящей Божьей Матери или Светец

6 ноября (24 октября по старому стилю) православная церковь отмечает День иконы Божией Матери "Всех Скорбящих Радость".

Образ был прославлен в 1688 году. По преданию, икона исцелила родную сестру патриарха Московского Иоакима Евфимию Петровну Папину. С тех пор икона почитается как чудотворная.

Икона Божией Матери "Всех скорбящих Радость". vidania.ru

Этой иконе молятся в самых отчаянных и тяжелых жизненных ситуациях, молитва дарует верующим надежду и веру в светлое будущее. Также ее просят об исцелении от различных болезней, помощи в тяжелом финансовом положении и возносят молитвы о семейном счастье.

В народе этот праздник также называется Светец. На Руси в этот день было принято устраивать девичьи посиделки. Девушки пряли и ткали при свете лучины и развлекали друг друга пением и страшными историями

День освобождения Киева

6 ноября в Киеве ежегодно отмечают День освобождения украинской столицы от нацистских захватчиков. Именно в этот день в 1943 году войска Первого Украинского фронта под командованием генерала Ватутина и Первая отдельная чехословацкая бригада под командованием полковника Людвика Свободы взяли город под свой контроль, а также был создан плацдарм для дальнейшего освобождения правобережной Украины.

День освобождения Киева . Сайт КПИ

Приметы на 6 ноября

Услышать в этот день пение сверчка – дурной знак. В доме будет покойник.

Если при закате цвет солнца золотисто-бронзовый – это к плохой погоде.

Если день начнется туманом, то быть оттепели.

Если ветер завывает, то сохранится текущая погода еще на несколько дней.

Если вороны собираются в стаи, то будет снегопад.

Что нельзя делать 6 ноября

6 ноября нельзя принимать угощения от представителей противоположного пола. Считалось, что в этот день человека легко приворожить.

Кроме того, в этот день было необходимо соблюдать осторожность с хрупкими предметами. Люди верили, что случайно разбитая посуда или зеркало в этот день может привести к чьей-то смерти в течение года.

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