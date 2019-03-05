6 марта 2019: какой сегодня праздник

6 марта отмечается множество знаковых событий в истории Украины и мира. Так, в этот день был открыт остров Гуам, вышел первый в мире научный журнал и родился Дэвид Гилмор, один из основателей группы "Pink Floyd".
OBOZREVATEL рассказывает, что значит этот день для истории.
Именины 6 марта 2019
Александр, Георгий, Григорий, Даниил, Захар, Иван, Ольга, Павел, Тимофей.
Родились 6 марта
1475 — Микеланджело Буонарроти (ум. 1564), итальянский скульптор, живописец, архитектор и поэт эпохи Возрождения.
1917 — Уилл Айснер (ум. 2005), американский художник-иллюстратор, "отец" современного комикса.
1946 — Дэвид Гилмор, британский композитор, гитарист, певец, один из лидеров рок-группы "Pink Floyd".
Также 6 марта
1521 — Фернан Магеллан во время кругосветного путешествия открыл остров Гуам.
1665 — В Лондоне выходит первый в мире научный журнал ("Философские труды Королевского общества").
1919 — Принята первая конституция Украины.
Приметы 6 марта
Дует восточный ветер – весна скоро наступит;
Южный ветер, предвещает теплую погоду с дождями, а северный - холода;
Снег растаял вокруг деревьев и оставил пологие края – скоро будет тепло;
Ручьи рано потекли – примета к тому, что сев тоже будет ранним;
Во дворе высокие сугробы – погода будет теплой.
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