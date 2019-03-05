6 марта 2019: какой сегодня праздник

6 марта отмечается множество знаковых событий в истории Украины и мира. Так, в этот день был открыт остров Гуам, вышел первый в мире научный журнал и родился Дэвид Гилмор, один из основателей группы "Pink Floyd".

OBOZREVATEL рассказывает, что значит этот день для истории.

Именины 6 марта 2019

Александр, Георгий, Григорий, Даниил, Захар, Иван, Ольга, Павел, Тимофей.

Родились 6 марта

1475 — Микеланджело Буонарроти (ум. 1564), итальянский скульптор, живописец, архитектор и поэт эпохи Возрождения.

1917 — Уилл Айснер (ум. 2005), американский художник-иллюстратор, "отец" современного комикса.

1946 — Дэвид Гилмор, британский композитор, гитарист, певец, один из лидеров рок-группы "Pink Floyd".

Также 6 марта

1521 — Фернан Магеллан во время кругосветного путешествия открыл остров Гуам.

1665 — В Лондоне выходит первый в мире научный журнал ("Философские труды Королевского общества").

1919 — Принята первая конституция Украины.

Приметы 6 марта

Дует восточный ветер – весна скоро наступит;

Южный ветер, предвещает теплую погоду с дождями, а северный - холода;

Снег растаял вокруг деревьев и оставил пологие края – скоро будет тепло;

Ручьи рано потекли – примета к тому, что сев тоже будет ранним;

Во дворе высокие сугробы – погода будет теплой.

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